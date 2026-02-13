Feedback todo el año: el hábito que transforma el liderazgo

¿Por qué el feedback no debería limitarse a la evaluación anual?

Porque el desarrollo no ocurre una vez al año. Sin embargo, muchas organizaciones todavía concentran la retroalimentación en instancias formales, perdiendo la oportunidad de acompañar el desempeño en tiempo real. El problema no es solo de frecuencia, sino de percepción: mientras muchos líderes creen que dan feedback regularmente, los colaboradores no siempre lo viven así.

¿Qué dicen los datos sobre la frecuencia del feedback?

Investigaciones de Gallup muestran una brecha preocupante: solo uno de cada cinco empleados afirma recibir retroalimentación semanal, aunque muchos líderes consideran que la ofrecen con frecuencia. Además, cerca del 80% de los empleados que recibieron feedback significativo en la última semana se declaran altamente comprometidos¹. Cuando el feedback es continuo y relevante, el impacto en la motivación es concreto.

¿Qué sucede cuando el feedback es escaso o poco claro?

Aparece la incertidumbre. Los colaboradores no saben si están cumpliendo expectativas, si deben ajustar algo o si su esfuerzo es valorado. La evaluación anual, aislada y retrospectiva, puede generar sorpresa o frustración. El feedback continuo, en cambio, reduce la ansiedad, mejora la alineación y fortalece la confianza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cuáles son las características de un buen feedback?

Debe ser específico y basado en conductas observables, no en etiquetas personales.

Tiene que ser oportuno: cercano al hecho para que sea accionable.

Debe orientarse al futuro, ofreciendo claridad sobre qué sostener o modificar.

Y, fundamentalmente, debe ser bidireccional. Los líderes no solo deberían dar feedback, sino también habilitar que sus colaboradores lo pidan cuando lo necesiten. Esa apertura construye madurez organizacional.

¿Qué está en juego cuando hablamos de feedback?

No es solo una herramienta de gestión. Es un acto de comunicación. Es la forma en que un líder dice: “Estoy prestando atención a tu trabajo y me importa tu crecimiento”. Cuando el feedback se transforma en hábito, deja de ser un evento incómodo y se convierte en cultura.

En un contexto laboral dinámico, la diferencia entre administrar personas y liderarlas está en la calidad de las conversaciones. El feedback continuo no es una moda: es una práctica esencial para construir equipos comprometidos, autónomos y preparados para evolucionar.

¹ Gallup (2022). How Effective Feedback Fuels Performance. “Gallup data show that 80% of employees who say they have received meaningful feedback in the past week are fully engaged.”

Datos de contacto:

Instagram: @lic.marturdi

Mail: [email protected]