Bariloche consolida su posicionamiento como plaza inmobiliaria estratégica

En la Argentina, el mercado inmobiliario suele reaccionar a la coyuntura: al dólar, a la inflación o a la incertidumbre. Bariloche, sin embargo, muestra un comportamiento distinto. Hoy no es una plaza que espera el contexto; se sostiene sobre fundamentos propios.

La ciudad dejó de ser un mercado estacional vinculado exclusivamente al turismo para consolidarse como un refugio de valor en dólares. La combinación de oferta limitada, demanda sostenida y atractivo internacional permanente explica la estabilidad con apreciación moderada que se observa en los segmentos más demandados.

Durante 2025 no hubo saltos especulativos, pero tampoco retrocesos significativos. Ese equilibrio refleja madurez. El comprador actual es más analítico: evalúa rentabilidad, compara alternativas y negocia con mayor información. Sin embargo, cuando aparece una propiedad correctamente valuada en una ubicación estratégica, la decisión es rápida. La liquidez existe; lo que escasea es el producto bien posicionado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bariloche presenta una particularidad que pocas ciudades del interior exhiben: el metro cuadrado se sostiene en dólares sin depender exclusivamente del crédito hipotecario. La demanda es local, nacional e incluso internacional, lo que aporta resiliencia frente a los cambios macroeconómicos.

El crecimiento del alquiler temporario consolidó un perfil inversor que busca renta en moneda dura combinada con valorización patrimonial. Pero el mercado exige profesionalismo: no toda propiedad es inversión. La ubicación, la normativa urbana y la proyección del entorno son determinantes.

De cara a 2026, se proyecta continuidad en la estabilidad con diferenciación en segmentos premium —propiedades frente al lago, zonas vinculadas al ski y tierra con potencial de desarrollo— donde la escasez estructural sostiene el valor.

Bariloche ya no compite solo con ciudades del interior argentino. Compite con destinos internacionales de montaña. Ese cambio de escala redefine su mercado inmobiliario.

En mercados consolidados, el diferencial no está en el metro cuadrado, sino en la interpretación del contexto. Y en Bariloche, el contexto hoy favorece a quienes saben leerlo.

Sobre la autora

María del Rosario Neme es Corredora y Martillera Pública (Matrícula N.º 155-RPC-14 – F.º 234 – L.º I) y titular de María Neme Inmobiliaria, con más de 15 años de trayectoria en el mercado inmobiliario de Bariloche