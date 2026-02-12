Invertir: yo puedo, vos podés, él puede… ¡todos podemos!

¿Cómo fueron los inicios que te llevaron hasta tu actividad actual?

Comencé mi camino profesional estudiando dos carreras universitarias en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas: Licenciatura en Turismo y Tecnicatura en Comercialización. Durante esos años fui descubriendo un interés cada vez mayor por la economía y las finanzas.

En paralelo, hace más de ocho años, empecé a invertir por cuenta propia en bonos, acciones y criptomonedas, lo que me llevó a investigar, capacitarme y formarme a través de cursos y, sobre todo, de la experiencia real que da el mercado.

Con el tiempo, empecé a ayudar y educar financieramente a personas cercanas, y ahí noté algo clave: la facilidad con la que podía explicar conceptos técnicos de manera simple y clara. Ese fue el puntapié para crear mi proyecto como educador financiero e influencer, en un rubro que realmente me apasiona.

¿Qué ofrecés como educador financiero e influencer?

Brindo contenido gratuito de educación financiera a través de redes sociales, con videos tutoriales prácticos, explicaciones simples y análisis del contexto económico y de inversiones. Estoy presente en Instagram, YouTube, TikTok y en una comunidad gratuita de WhatsApp.

Además, junto a un equipo de profesionales, desarrollo una membresía para inversores que incluye cursos, clases en vivo, acompañamiento personalizado, análisis, informes y distintas herramientas para mejorar la toma de decisiones.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi objetivo es consolidarme como un referente en educación financiera en Latinoamérica, enfocado en transformar ahorristas en inversores y ayudar a que los inversores principiantes desarrollen una estrategia sólida.

Me gustaría ampliar mi presencia en distintos medios de comunicación y generar espacios educativos, incluso un programa de streaming con profesionales de distintas áreas como inversiones, marketing y psicología, aportando valor desde una mirada integral y multidisciplinaria.

¿Cuál es tu diferencial?

La principal diferencia es la practicidad y simplicidad con la que explico las finanzas, usando ejemplos cotidianos y reales. Busco romper la idea de que invertir es solo para expertos, mostrando que es accesible, adaptable a cualquier nivel de ahorro y posible para cualquier persona.

Además trato de aportar mucho valor con herramientas prácticas y gratuitas que acerco a mis seguidores / comunidad para que las utilicen en sus inversiones de forma fácil.

¿Cambiarías algo?

No cambiaría el camino recorrido. Los errores fueron parte fundamental del aprendizaje y de la formación profesional y personal que logré. Soy fiel creyente de que equivocarse también es avanzar.

"El riesgo es parte de invertir.

Y también de vivir.

El que no está dispuesto a asumirlo, avanza poco en ambos." - Juan Venuto

Simplemente Invertir - Juan Venuto

Instagram y TikTok: @simplemente.invertir

YouTube: @SimplementeInvertir

Número telefónico para sumarte a nuestra membresía: +54 9 223 5 602627