Carina Lopez: De la cancha al micrófono, la misma pasión en otro escenario

Hay decisiones que no irrumpen de golpe. Se gestan despacio, casi en silencio, mientras uno avanza por caminos que parecen distintos pero que, con el tiempo, revelan una coherencia profunda. En su caso, todo empezó en una cancha de tenis. No como una etapa pasajera, sino como un recorrido profesional sostenido durante años, donde aprendió disciplina, constancia y una idea central: nadie crece solo. Más adelante, esa experiencia tomó nuevas formas a través de la docencia y la organización de torneos, ya desde otro rol y con una mirada más formativa.
Hace tres años, la radio apareció como una evolución natural de ese recorrido. “Deporte sin Límites” fue la puerta de entrada a un mundo nuevo, aunque con reglas conocidas: escuchar, construir en equipo y darle espacio a historias que merecen ser contadas. FM Master 105.5, desde Cipolletti, Río Negro, no fue solo un micrófono abierto, sino un espacio de aprendizaje, comunidad y confirmación del valor de la comunicación local.
En ese camino se consolidaron vínculos claves. Compartir trabajo y visión con Silvia Figueroa y Gabriel Ruiz permitió pensar más allá del programa y del aire cotidiano. Así se abrió un nuevo capítulo: Grupo Master Multimedios, el primer Multimedio de la Ciudad de Cipolletti.
“Junto a mi marido, Randy, asumimos un rol distinto, con mayor responsabilidad y perspectiva, para formar parte de un proyecto que buscó ordenar, potenciar y proyectar lo que ya estaba en movimiento.”
Hoy, con radios y streaming bajo una misma visión, el multimedio crece con pluralidad de voces. Deportes, cultura, actualidad y tecnología conviven en un proyecto patagónico para generar comunidad y acompañar el crecimiento local.
