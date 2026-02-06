Qué hacer con la plata: el desafío financiero del emprendedor argentino

En un contexto económico cambiante, muchos emprendedores se hacen la misma pregunta: ¿qué hago con la plata que me queda? La incertidumbre, la inflación y la falta de tiempo para analizar opciones provocan que, muchas veces, el dinero termine inmovilizado en una cuenta o se gaste sin una estrategia definida.

El primer paso siempre es, ordenar las finanzas. No se puede invertir sin antes tener claridad sobre los ingresos, gastos y márgenes del negocio. Separar el dinero personal del empresarial, registrar movimientos y conocer los números reales es la base de cualquier decisión financiera.

Una vez logrado ese orden, llega el momento de decidir qué hacer con el excedente. Algunos prefieren alternativas simples, de bajo riesgo y fácil acceso, que les permitan obtener cierta rentabilidad sin necesidad de grandes conocimientos. Otros, con más experiencia o acompañamiento profesional, optan por instrumentos que buscan un rendimiento mayor, asumiendo también más exposición.



No se trata de cuál es “mejor” o “peor”, sino de entender que cada elección financiera debe responder a un objetivo, un plazo y una necesidad específica. Lo verdaderamente importante es no dejar la plata estancada: en contextos inflacionarios, el dinero quieto pierde valor todos los días.

Otro aspecto clave es contar con un fondo de reserva. Este respaldo permite afrontar imprevistos o períodos de menor actividad sin comprometer la estabilidad del negocio. Más que una inversión, funciona como una red de seguridad que aporta previsibilidad y tranquilidad.

Una buena práctica es establecer metas financieras concretas: cuánto ahorrar por mes, qué porcentaje reinvertir en el negocio y qué parte destinar a objetivos personales. Incluso pequeñas decisiones, como revisar gastos fijos, renegociar servicios o automatizar ahorros, pueden marcar la diferencia en el largo plazo.

Y aunque el tema financiero suele generar temor, la mejor inversión siempre es la información. . Analizar los números con tiempo y consultar con profesionales permite dejar de improvisar y empezar a decidir con una estrategia clara y sostenible.

Por: Giangrasso Natalia

Contadora Pública (UNLaM)

Matrícula CPCECABA T°415 F°210

Redes:

Instagram: @contadora.giangrasso

TikTok: @contadora.giangrasso

Facebook: Contadora Giangrasso

Contacto:

WhatsApp: 11-4066-3608

Mail: [email protected]