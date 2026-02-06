Bombilla de vidrio templado Casupo: la nueva forma de tomar mate sin perder la tradición

La marca argentina Casupo lanza una alternativa ecológica y saludable que gana espacio entre los materos argentinos: la bombilla de vidrio templado se presenta como una opción que cuida el cuerpo, el ambiente y mantiene intacto uno de los rituales más emblemáticos del país.

​El mate es, quizás, el hilo conductor de nuestra identidad. Sin embargo, en la búsqueda de un estilo de vida más saludable y en armonía con el entorno, cada detalle de este ritual empieza a ser observado bajo una nueva luz. En este cambio de paradigma, Casupo emerge con su propuesta de vidrio templado, posicionándose como el accesorio indispensable para quienes no quieren elegir entre tradición y bienestar.

​Un sorbo libre de tóxicos y bacterias

​La propuesta de Casupo reside en la nobleza del material. A diferencia de ciertas aleaciones metálicas, el vidrio es un elemento químicamente inocuo. Esto garantiza que, al contacto con el agua caliente, no se produzca la migración de partículas metálicas ni sabores extraños. Con el vidrio, lo que sientes es el sabor real de la yerba, sin interferencias.

​Además, su naturaleza no porosa marca un antes y un después en la higiene. Al ser una superficie lisa, las bombillas Casupo evitan la acumulación de restos orgánicos y la proliferación de bacterias u hongos derivados de la humedad persistente, un problema frecuente en las bombillas tradicionales de metal o bambú.

​Conciencia ambiental en cada cebada

​Elegir Casupo un es también un acto de respeto por el planeta. Su proceso de fabricación es más limpio: genera una menor emisión de CO2 en comparación con los procesos industriales de extracción y fundición de metales. Es un objeto pensado para ser usado por años, que reduce el impacto ambiental desde su origen hasta tu mano.

​La estética de la transparencia

​Más allá de lo funcional, hay una belleza única en la transparencia. Poder ver la claridad del conducto no solo brinda tranquilidad visual, sino que aporta una estética moderna y minimalista al set matero. Las piezas de Casupo ofrecen la resistencia térmica necesaria para el uso diario, demostrando que la evolución de la tradición puede ser, al mismo tiempo, bella y saludable.

​Datos de contacto:

​Web: www.casupoar.com

​Instagram: @casupoeco

​Email: [email protected]

​Teléfono: +54 11 32594959