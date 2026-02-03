Estudio Contable Lugones: estándares de las grandes firmas para las pymes

El estudio fue fundado por Pablo Lugones, contador público graduado en la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Contabilidad y Tributación Internacional en UADE. Su formación profesional se consolidó en Grant Thornton, una de las diez firmas contables más grandes del mundo, donde trabajó durante más de seis años y adquirió una metodología basada en procesos, planificación y excelencia en la atención al cliente.

El estudio comenzó en el patio de un departamento en Villa Urquiza. En 2013 se mudó a una oficina compartida con un equipo de tres personas. Hoy, en 2026, Estudio Contable Lugones cuenta con 22 profesionales y atiende clientes no solo locales, sino también de Brasil, Europa y Asia, lo que llevó a formar equipos con dominio del idioma inglés.

“La idea siempre fue clara: ofrecer a las pymes el mismo nivel de servicio que reciben las grandes empresas, pero con precios competitivos y un trato cercano”, explica Lugones. Y agrega: “Una propuesta pensada para empresarios que necesitan entender sus números y tomar decisiones con información clara, sin perder tiempo ni energía en lo administrativo”.

Los comienzos fueron modestos y exigentes. Recién recibido, Lugones imprimió tarjetas personales y recorrió comercios a pie por Villa Urquiza, Avenida Triunvirato, Monroe y Avenida Cabildo, buscando sus primeros clientes. El punto de inflexión llegó con un mail inesperado: un cliente de Grant Thornton al que había asistido durante su pasó por dicho lugar, necesitaba reemplazar a su contador. Ese fue el primer cliente propio, atendido fuera del horario laboral, viajando hasta Parque Patricios y regresando a casa entrada la noche.

Desde entonces, el crecimiento fue gradual y sostenido, impulsado principalmente por el boca a boca. Clientes satisfechos que recomendaban el servicio y consolidaban una reputación basada en la confianza y la buena atención.

Actualmente el estudio brinda servicios de Contabilidad, Impuestos, Sueldos y Auditoría, y se encuentra ampliando su propuesta para sumar asesoramiento financiero, reclutamiento y consultoría, con el objetivo de convertirse en un aliado estratégico integral para las pymes.

