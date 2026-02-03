La mirada integral de la diabetes, por la Lic. Xoana Rolón

Cuando se habla de diabetes, muchas veces el foco está puesto en la alimentación: qué comer, qué evitar, cuánto pesar, qué prohibir. Y si bien la alimentación es un pilar fundamental del tratamiento, en la actualidad sabemos que la diabetes no se maneja solo con lo que comemos.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre de manera persistente, como consecuencia de una producción insuficiente de insulina, una acción inadecuada de esta hormona, o ambas situaciones.

En Argentina, 1 de cada 10 adultos tiene diabetes, y se estima que una proporción significativa no está diagnosticada. La diabetes tipo 2, la forma más frecuente, está estrechamente vinculada al sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, los hábitos alimentarios y los antecedentes familiares. Por este motivo, el abordaje requiere una mirada amplia y sostenida en el tiempo.

En este contexto, se debe educar y acompañar a las personas para que desarrollen habilidades, tomen decisiones informadas y ganen confianza en el cuidado de su salud.

El abordaje integral implica contemplar varios pilares: una alimentación realista y posible, la adherencia al tratamiento médico, el automonitoreo, la actividad física adaptada a cada cuerpo, el descanso, el manejo del estrés, el impacto emocional y el acompañamiento profesional.

En el Hospital Dr. A. Balestrini, en Ciudad Evita, desde el taller de educación diabetológica interdisciplinario, trabajamos desde esta mirada. A partir de la alta demanda detectada junto a la Dra. Alejandra Badón, diabetóloga del hospital, se generaron espacios mensuales donde las personas no solo reciben indicaciones, sino que pueden aprender, resolver dudas, compartir experiencias y sentirse acompañadas por un equipo de salud.

En mi práctica cotidiana es frecuente encontrar miedos, confusión y restricciones innecesarias en torno a la comida. Esto genera cansancio, frustración y abandonos. Siempre transmito que la perfección no existe. Lo que marca la diferencia son los pequeños cambios sostenidos en el tiempo. No hay blanco o negro, solo grises.

También es fundamental derribar mitos: vivir con diabetes no significa “vivir a dieta”.

Integrar educación, acompañamiento y un enfoque integral al tratamiento permite un mejor manejo de la diabetes.

Como compartió un paciente en uno de los talleres: “No es lo que la diabetes hace conmigo, sino lo que yo hago con la diabetes”.

Datos de contacto:

Lic. Rolón Xoana

Nutricionista, Especialista en Diabetes

MP 4498

MN 9515

Instagram: @esdiabetes_nutricion