La Universidad de la Cuenca del Plata continúa con las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La Universidad de la Cuenca del Plata se consolida como la universidad de gestión privada número uno del nordeste argentino y amplía su propuesta educativa digital. Con carreras con modalidad presencial y digital aporta a los futuros profesionales una formación integral multimodal, inteligente e inclusiva. Su oferta académica incluye carreras de grado como Abogacía, Contador Público, Arquitectura y las Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Administración de Empresas, Diseño Gráfico y Multimedia, Criminalística y Nutrición, entre otras. Así también, durante el 2026 ofrece estudios en nuevas carreras como la Licenciatura en Farmacia y la Licenciatura en Diseño de Muebles e Interiores. Todas las propuestas se dictan bajo planes de estudio actualizados, docentes con una amplia formación académica y experiencia profesional y una articulación con el sector productivo y social.

En modalidad digital, se encuentran disponibles las carreras de Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía, Acompañamiento Terapéutico, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Contador Público, Abogacía y la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos. Asimismo, la universidad ofrece Ciclos de Complementación Curricular destinados a egresados de institutos terciarios, en áreas como Escribanía, Ciencias de la Educación, Geografía, Historia, Psicopedagogía y Acompañamiento Terapéutico. La propuesta se completa con una variada oferta de posgrados en modalidad digital y presencial, entre los que se destacan la Especialización en Nutrición Clínica, la Especialización en Intervenciones Psicoeducativas, la Maestría en Psicoanálisis, la Especialización en Derecho Penal, la Maestría en Gestión del Conocimiento y Desarrollo y el Doctorado en Sistemas Alimentarios Sostenibles, entre otros.

Con una amplia demanda de inscripciones, la UCP inicia un año de grandes desafíos académicos e institucionales. Con presencia en las cuatro ciudades de las provincias del NEA - Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa - interviene en el proceso de formación de distintas generaciones desde hace más de 30 años. Asimismo, la UCP impulsa políticas de acompañamiento académico, cursado presencial, semipresencial o 100% digital, programas de orientación vocacional, becas estudiantiles y beneficios para toda su comunidad universitaria.

Quienes deseen más información pueden visitar el sitio oficial www.ucp.edu.ar, acceder directamente al formulario de preinscripción (https://ucp.edu.ar/ingreso2026/) o comunicarse por WhatsApp al 3794‑771187.