¿Cómo se aprende a enseñar a cantar?

Carolina, ¿qué preparación tiene que tener alguien que comienza a enseñar a cantar?

Lo primero que hace falta (aunque suene un poco obvio) es haber transitado el espacio de las clases de canto. Alguien que nunca tomó clases de canto probablemente no tenga los conocimientos para enseñar, incluso si canta muy bien. Es importante conocer profundamente el funcionamiento del cuerpo y la voz, y es fundamental tener conocimiento pedagógico, es decir, saber conducir procesos de aprendizaje.

¿Hay diferentes maneras de enseñar a cantar?

Sí, y muchas. Algunas incluso nacieron antes de que pudiéramos entender cómo funcionaba el cuerpo cuando cantamos, y se siguen utilizando, aunque son potencialmente dañinas para la voz. Por eso, muchos cantantes tienden a perder su voz con el tiempo. Los métodos más modernos suelen ser cuidar más el cuerpo y la voz, aunque no todos. Y muy pocos métodos tienen una base pedagógica: la mayoría se enfocan solo en el desarrollo de la voz, y no en cómo el cantante aprende.

¿Qué podés contarnos acerca de tu formación pedagógica?

Mi formación propone un recorrido de tres años profundo y completo, en el que se aprende acerca del cuerpo y la voz, la interpretación en el canto, pero también pedagogía, educación somática y todo lo que hace al mundo de un cantante, no solo física sino también psíquica y emocionalmente. Es una formación intensa e integral. Tiene una carga de contenido y aplicación práctica muy grande, similar a una carrera universitaria.

¿Qué hace diferente a tu mirada pedagógica?

Veo a la enseñanza del canto como un camino de encuentro del cantante consigo mismo, no solo con su voz, como muchas corrientes actuales. Trabajo, no con “cuerdas vocales”, sino con seres humanos con universos únicos, con sus individualidades. Enseño a enseñar canto desde el respeto, la empatía y la responsabilidad de acompañar el desarrollo artístico no solo desde el cuerpo, sino también desde el alma.

¿Cómo sabe una persona si tu formación es para ella?

Si busca una manera de enseñar con seguridad y confianza pero a la vez calidez, cercanía y compromiso emocional; ya da clases pero necesita más herramientas o un conocimiento profundo de qué es enseñar a cantar (no es lo mismo que enseñar otra cosa); si quiere poder acompañar procesos profundos y transformadores, no solo en la voz sino en la persona que llega a sus clases, mi formación es el espacio que busca.

Instagram: @carolina_roisinblit

Email: [email protected]

Pueden conseguir todos sus libros a través de su Instagram o desde https://carolinaroisinblit.mitiendanube.com/