“Puerperio real: cuando nace un bebé, también nace una mujer sensible”

El nacimiento de un bebé suele venir acompañado de imágenes idealizadas: emoción, plenitud, felicidad inmediata. Pero lo que muchas mujeres experimentan puertas adentro es bastante distinto. El puerperio es una etapa intensa, desordenada y profundamente transformadora. Y no siempre se vive con una sonrisa.

Cuando nace un bebé, también nace una mujer en un estado de enorme vulnerabilidad. El cuerpo está en recuperación, las hormonas fluctúan, el sueño se fragmenta y la vida —tal como se conocía— cambia de forma abrupta. Sin embargo, de esto se habla poco. Y cuando no se habla, se vive en soledad.

—¿Qué es lo que más te impacta del puerperio en tu trabajo cotidiano?

La sorpresa. Muchas mujeres dicen: “Nadie me avisó que iba a sentirme así”. Y no porque no amen a su bebé, sino porque el impacto emocional del posparto suele ser subestimado. El puerperio es un shock físico y emocional, incluso cuando el embarazo fue buscado y deseado.

—¿Es normal sentirse desbordada después de parir?

Sí, absolutamente. Sentirse sensible, irritable, cansada, llorar sin motivo aparente o sentirse insegura es parte de un puerperio esperable. El problema aparece cuando estas emociones se silencian por culpa o vergüenza. Normalizar no es minimizar: es habilitar a hablar.

—¿Cómo diferenciar lo esperable de una señal de alerta?

Hay una línea fina que se evalúa caso por caso. Cuando el malestar se intensifica, se sostiene en el tiempo, impide el descanso o el vínculo con el entorno, o aparece una sensación profunda de desconexión o angustia constante, es importante pedir ayuda profesional. El acompañamiento a tiempo cambia el curso de esta experiencia.

—Muchas mujeres hablan de sentirse solas, incluso estando acompañadas. ¿Por qué?

Porque la soledad del puerperio no siempre es física. Es una soledad emocional. Sentirse incomprendida, no validada o presionada a “estar bien” genera aislamiento. A veces hay gente alrededor, pero no hay verdadero sostén.

—¿Qué lugar ocupa el cuerpo en este momento?

Un lugar central. Desde la puericultura vemos cómo el cansancio extremo, el dolor físico, la lactancia —con sus desafíos reales— y la falta de descanso impactan directamente en la salud emocional. Por eso el abordaje no puede ser parcial. Cuidar a una mujer en puerperio implica pensar su cuerpo y su mente como un todo.

—¿Por qué insistís tanto en el sostén integral?

Porque no alcanza con decir “todo va a pasar”. Una mujer necesita sostén emocional —alguien que la escuche sin juzgar— y también sostén físico: ayuda concreta, información clara, acompañamiento en la lactancia, en el descanso, en el día a día. El bienestar no se logra solo con voluntad.

—¿Qué cambiaría si habláramos más honestamente del puerperio?

Cambiaría la culpa. Cambiaría la exigencia. Y cambiaría, sobre todo, la forma en que las mujeres se piden ayuda. El puerperio no debería ser una prueba de resistencia, sino una etapa acompañada.

—Si tuvieras que dejar un mensaje para una mujer que está atravesando este momento, ¿cuál sería?

Que no está fallando. Que lo que siente tiene sentido. Y que no tiene que hacerlo sola. Pedir ayuda no es debilidad: es cuidado.

El puerperio no es solo una etapa de adaptación, es un tiempo de profunda sensibilidad. Un tiempo en el que una mujer necesita ser mirada, escuchada y sostenida.

Cuando ese sostén existe —emocional y físico—, la experiencia cambia. No se trata de “hacerlo perfecto”, sino de no hacerlo sola. Porque cuidar a quien acaba de maternar también es una forma de cuidar a los bebés.

