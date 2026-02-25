La casa del futuro cercano: Tecnología y diseño orgánico redefinen el lujo en 2026

En el segmento de viviendas de alta gama, la excelencia no nace solo de un buen plano, sino de la capacidad real de ejecución. Mientras los estudios de arquitectura proyectan hogares que fusionan bienestar y vanguardia, la clave del éxito radica en la profesionalización de los procesos constructivos. En una entrevista con el Arq. Carlos F. Angelillo, director y socio de Grinbrick Construcciones, analizamos cómo la empresa se ha convertido en el engranaje esencial para materializar estas visiones.

La arquitectura contemporánea en 2026 atraviesa un cambio de paradigma hacia lo orgánico: materiales nobles y una integración total con el entorno. Para que estas visiones de autor se concreten sin fisuras, Grinbrick Construcciones funciona como el brazo ejecutor estratégico en zonas exclusivas como Nordelta, Escobar y Punta del Este.

La ingeniería detrás del diseño

“Nuestro rol es interpretar la visión del arquitecto y brindarle el soporte operativo necesario para que el diseño fluya sin contratiempos técnicos”, explica Angelillo. Para ello, la empresa cuenta con un área técnica en oficina dedicada exclusivamente a la resolución de detalles, ploteo de planos y coordinación constante con los estudios proyectistas. Este respaldo se traduce en el campo con un equipo de seguimiento liderado por jefes de obra que visitan y verifican cada etapa mediante cronogramas rigurosos y minutas de tareas.

Gestión y transparencia administrativa

La construcción de una vivienda premium es también un gran desafío logístico y financiero. Angelillo destaca que Grinbrick Construcciones posee un área administrativa focalizada en la gestión de compras y pagos a mano de obra, centralizada en un sistema contable especializado en construcción. Esto asegura una trazabilidad total desde la compra hasta la entrega en obra, protegiendo la inversión del cliente y garantizando los plazos.

Con un sólido track record de precios y más de 150 obras ejecutadas, Grinbrick Construcciones demuestra que el futuro del Real Estate depende de una organización profesional. El diseño es el alma del proyecto; la gestión de la constructora, su garantía de éxito.

Datos de contacto:

·Celular: 11 5501 9772

·Mail: [email protected]

·LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arq-carlos-felix-h-angelillo-23a73597/

·Instagram: @grinbrick

·Web: www.grinbrick.com.ar