Los colores que dominaran las tendencias en Interiores en 2026

El 2026 se perfila como un año de contrastes cromáticos. La calma de los tonos neutros convivirá con la fuerza de colores intensos que aportan carácter. Esta dualidad responde a una necesidad clara: crear refugios emocionales sin resignar personalidad. En Argentina, donde la casa es punto de encuentro y disfrute, el color vuelve a ocupar un rol protagónico.
Una base serena
Entre los neutros que dominarán la escena aparecen tres protagonistas: un arena cálido que reemplaza al beige clásico, un gris piedra suave y versátil, y un blanco roto con matiz lino que ilumina sin resultar frío. Funcionan especialmente bien en livings y dormitorios, combinados con maderas claras, calizas y microcementos en acabado mate, materiales muy presentes en desarrollos contemporáneos locales.
Estos tonos construyen un fondo atemporal que permite actualizar el hogar sin reformas profundas. Pintar una pared principal o renovar textiles puede transformar por completo un ambiente.
El poder de los acentos
Para quienes buscan mayor impacto, tres colores intensos se posicionan con fuerza: verde oliva profundo, azul cobalto vibrante y terracota enérgico. El verde oliva resulta elegante en una pared de estar o en la tapicería de un sofá. El azul cobalto aporta dinamismo en piezas puntuales, como una butaca o cortinas. El terracota, cálido y envolvente, encuentra su lugar en cocinas, comedores diarios o rincones de lectura.
La clave no es saturar, sino aplicar estos tonos como pinceladas estratégicas. Los neutros actúan como lienzo; los intensos, como notas de identidad.
Cómo incorporar tendencia sin perder coherencia
En casas ya decoradas, lo ideal es introducir color en pequeñas dosis: almohadones, pantallas de lámparas, alfombras o ropa de cama. También funciona elegir un espacio acotado —un recibidor o un baño de invitados— para experimentar sin alterar el conjunto.
Detrás de cada tendencia hay un proceso de observación que atraviesa la moda, la arquitectura y la artesanía. Sin embargo, más allá de lo global, el verdadero criterio es emocional: elegir colores que dialoguen con la luz local, con los materiales disponibles y con la forma en que vivimos.
En 2026, el color no será solo estética. Será una herramienta para crear hogares más auténticos, sensibles y personales.
Las imágenes fueron sacadas de Pinterest
