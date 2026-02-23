¿Y si la sonrisa de tu hijo estuviera revelando algo más que sus dientes?

Detalles cotidianos que parecen insignificantes pueden ofrecer pistas sobre el equilibrio corporal durante el crecimiento. Aprender a observarlos es una forma de cuidar el bienestar integral. Hay cosas que los padres detectan enseguida: fiebre, golpes, cansancio. Pero hay otras que se esconden en gestos pequeños —tan habituales que pasan desapercibidos— y que, sin embargo, pueden decir mucho sobre el desarrollo de un niño.

Quizás lo notaste alguna vez:

• Mastica siempre del mismo lado

• Duerme con la boca abierta

• Inclina levemente la cabeza al concentrarse

• Evita ciertos alimentos por incomodidad al masticar

Son escenas comunes en la rutina familiar. En algunos casos, esos detalles forman parte de la manera en que el cuerpo busca adaptarse y mantener el equilibrio.

La sonrisa suele asociarse con estética o salud dental, pero la boca es mucho más que dientes alineados. Está conectada con músculos y estructuras que participan en la postura corporal, especialmente en la relación entre cráneo, mandíbula y cuello.

La manera en que los dientes encajan —la oclusión— puede formar parte de los factores que influyen en ese equilibrio funcional durante el crecimiento. Cuando esa relación no es armónica, el organismo puede compensar. No necesariamente con dolor o problemas visibles, sino mediante ajustes sutiles como:

• Tensión muscular

• Hábitos de masticación selectiva

• Respiración bucal

La postura infantil depende de múltiples factores —actividad física, visión, desarrollo neuromotor, crecimiento óseo, hábitos, equilibrio y oclusión—. Por eso, el trabajo interdisciplinario entre pediatras, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos y odontólogos permite intervenir a tiempo y acompañar el crecimiento respetando sus procesos naturales.

Algunas señales que pueden merecer atención:

• Respiración bucal frecuente

• Incomodidad al masticar

• Desgaste dental irregular

• Desviaciones mandibulares

• Chasquidos articulares

• Tensión cervical

• Ronquidos

• Hábitos orales persistentes (como chuparse el dedo)

No son diagnósticos ni motivos de alarma, sino oportunidades para consultar y acompañar el crecimiento con prevención. Porque cuidar la salud infantil hoy implica entender que los sistemas del cuerpo dialogan entre sí.

Los controles odontológicos regulares no sólo protegen la sonrisa: también aportan información valiosa sobre el desarrollo funcional general. Criar también es aprender a observar de otra manera, descubrir que detrás de una sonrisa no sólo hay alegría, sino pistas sobre cómo un niño respira, mastica y se adapta al mundo que lo rodea.

La boca no funciona aislada: es parte de un sistema que habla del cuerpo entero. A veces, lo más importante no es lo que se ve a simple vista, sino aquello que una sonrisa intenta decir en silencio.

Dra. Ma. Virginia Mongiello – Odontóloga – M.P. 13704

mvmongiello.odontologia