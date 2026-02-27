La PyME necesita algo más que contabilidad: necesita dirección y gestión

Iván, ¿qué necesidad detectaste en las PyMEs argentinas que te llevó a crear tu consultora?
Observé que muchas PyMEs argentinas toman decisiones en contextos de alta complejidad económica apoyándose principalmente en información fiscal o contable. Si bien cuentan con asesoramiento impositivo, no siempre disponen de un esquema integral de análisis económico y financiero que acompañe la gestión.
Tras desempeñarme en grandes compañías y también en PyMEs de nuestro país, comprendí que podía aportar valor desde una consultoría estratégica independiente, acercando herramientas de dirección profesional adaptadas a la escala y realidad de las pequeñas y medianas empresas.
Con esa convicción fundé mi consultora en Posadas, Misiones, con alcance nacional y foco en fortalecer la estructura de gestión y la toma de decisiones empresariales.
Para respaldar esa experiencia con formación académica específica, cursé la Especialización en Dirección y Gestión de PyMEs en la U.B.A., de la que egresé en abril de 2024.
¿Cómo ayuda concretamente tu consultora a mejorar la rentabilidad y la estructura de una PyME?
El eje es profesionalizar la gestión. Trabajamos en control de gestión y estructura de costos: análisis detallado, determinación técnica de precios, cálculo de márgenes y punto de equilibrio económico y financiero.
Desarrollamos planeamiento exportador, definiendo costos - precios y evaluando la rentabilidad internacional.
Realizamos auditoría de estados contables y de gestión para mejorar eficiencia y transparencia.
Brindamos servicios tradicionales (impuestos y sueldos), pero integrados a una visión estratégica.
¿Qué tipo de transformación buscás generar en las PyMEs que acompañás?
Busco que la PyME pase de un esquema reactivo a uno planificado.
En un contexto macroeconómico volátil y competitivo, la eficiencia es condición de supervivencia. La transformación implica decidir con información económica real, ordenar procesos internos, separar finanzas personales de empresariales y proyectar a mediano plazo aun en escenarios inciertos.
¿Cuál es el diferencial de tu consultora?
No nos limitamos al cumplimiento fiscal y contable; acompañamos a las PyMEs en su dirección y gestión estratégica. Trabajamos para que el empresario no solo tenga sus números en orden, sino también claridad para tomar decisiones.
Adaptamos metodologías de gestión profesional —propias de estructuras más grandes— a la realidad y escala PyME.
¿Qué aprendizajes del camino emprendedor aplicás hoy en tu propia estructura?
Que la reputación se construye con trabajo constante, coherencia y calidad técnica. Los resultados sostenidos llegan cuando el servicio es profesional y genera valor real.
