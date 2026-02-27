Universidad de la Cuenca del Plata: referente en la educación digital en todo el país

La Universidad de la Cuenca del Plata, consolida su oferta digital en carreras de pregrado, grado y posgrado con una extensa trayectoria educativa y formación de profesionales líderes en todo el país. Desde sus inicios en 1993, la UCP desarrolló un proyecto pedagógico de vanguardia y orientado a un perfil emprendedor. Su oferta en formación digital no es reciente, inició en el 2004 a través de la implementación de carreras semi-presenciales y digitales del Programa de Educación a Distancia. Por medio de lo establecido en la Ley de Educación Superior, la UCP instituyó el Sistema Institucional de Educación Superior (SIED), que se incorporó de manera transversal al plan institucional.

En la actualidad la propuesta académica digital se estructura con un sistema de cursado que combina clases sincrónicas semanales, dónde los estudiantes realizan un intercambio directo con sus docentes formadores. Así también, el modelo de enseñanza se destaca por la posibilidad de acceder a las grabaciones para posteriores consultas y retomar temas desarrollados con anterioridad. Este entorno digital posibilita a los futuros profesionales un aprendizaje autónomo, junto con un acompañamiento pedagógico continuo y personalizado.

A lo largo de su trayectoria educativa la UCP se destacó por una visión federal de la educación, de esta manera promueve la integración de estudiantes de distintos puntos de Argentina por medio de planes de estudios diseñados para el aprendizaje digital. Entre las carreras de grado que se dictan en modalidad 100% digital se encuentran la Lic. en Administración, Contador Público, Abogacía y Lic. en Comercio Internacional. Así también, para profesionales con títulos terciarios que deseen completar su profesionalización de grado, ofrece la formación de Ciclos de Complementación Curricular en Lic. en Cs. de la Educación, Lic. en Geografía y Lic. en Psicopedagogía.

Por su parte, brinda también las carreras de Profesorado Universitario, Escribanía y Tec. Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos. Durante la primera etapa de 2025 la UCP marcó un nuevo hito en su consolidación en la educación superior con modalidad digital con el lanzamiento de tres nuevas carreras: Lic. en Psicología, Lic. en Psicopedagogía y Lic. en Acompañamiento Terapéutico. Asimismo, brinda una amplia oferta de posgrados digitales en distintas disciplinas como el derecho penal, la litigación oral, el psicoanálisis, la nutrición clínica, la política aplicada, entre otros. Estas propuestas se incorporaron al diseño pedagógico adaptado a la modalidad 100% digital y con una mirada integral sobre las necesidades del campo profesional actual.

De esta manera, la Universidad de la Cuenca del Plata se posiciona como una institución de referencia, con una apertura global e innovadora. Su visión combina una mirada de tradición académica con compromiso regional y proyección nacional.

Para más información sobre la oferta académica de la UCP los interesados pueden contactarse a través del correo electrónico [email protected], llamar a 0800-2200-827 o visitar el sitio web institucional www.ucp.edu.ar

Universidad de la Cuenca del Plata, más de 30 años de educación sin límites.