ENCONTRATE EN LOS PAGOS DE BORGES

Quien conozca la vida de Jorge Luis Borges sabrá que veraneaba con su familia en la localidad de Adrogué y que uno de sus paseos habituales era la estación de Turdera, vecina de esa localidad. Ahí se empapó de la vida en los arrabales y de la gente que los habitaba. De historias escuchadas imagina un cuento muy famoso, “La intrusa” (del libro “El informe de Brodie”), que retrata la vida de dos hermanos que vivían en Turdera.

En esta ciudad, que acaba de cumplir 103 años, nos encontramos con la Cafeteria/Casa de Té “ENCONTRATE”. Ahí se puede pasar un momento muy agradable en donde el tiempo no transcurre, como en Turdera. La cafetería es de primera calidad (café colombiano), el Té (traído de Cordoba) se prepara en hebras como debe ser, y la repostería y panadería que se ofrece es casera. La familia de Andrea atiende todos los días brindando calidez y calidad a los productos caseros, con recetas de mamá y la abuela (de la tía también, por que no).

ENCONTRATE tiene tres años de vida en la que fue evolucionando de Casa de té para meriendas a Cafetería. En el local no solo se puede desayunar o merendar sino que también se ofrece cerveza artesanal “Villa Turdera”, fabricada en la ciudad, y algo para acompañar el momento de disfrute en la tarde/noche.

Presenta espectáculos musicales, se dictan clases de crochet (arte que se a puesto de moda), y se ofrecen juegos de mesa para pasar un rato en familia o con amigos. Este verano se acondicionó un espacio en el que instalaron una mesa de POOL, juego que atrae a jóvenes ¡y no tanto!

Un párrafo aparte merece la repostería casera: desde las tortas tradicionales como el postre Balcarce pasando por la popular Red Velvet, la potente Torta Matilda, el Roll de Canela con una receta innovadora, el consabido Crumble de Manzana o Pera con o sin frutos rojos; la famosa Chocotorta; el Chees Cake con frutos rojos además de medialunas solas o con jamón y queso, un clásico, y diferentes sandwiches.

Si el calor aprieta son muy bien venidos los licuados, limonadas y jugos exprimidos en el momento, como así también las variedades de tés y cafés fríos. O, como dijimos, una rica cerveza tirada.

Entrar en ENCONTRATE te da la posibilidad de respirar el aire que se vive en Turdera, una ciudad que ha crecido pero en la que todavía se puede caminar por la calle sin problema. Todas las grandes Localidades del Conurbano Sur tienen polos gastronómicos, también nuestra ciudad: “La Turderita” (@la_turderita).

Los invitamos a hacer un paseo por esta Ciudad con aroma de barrio, pasear por sus calles y terminar el recorrido en ENCONTRATE.

Pasá un hermoso día! Nos encontramos…. en ENCONTRATE.

Av. Antártida Argentina 598, Turdera.

Abierto de Martes a Sábado de 10 a 13 y 16 en adelante. Domingos por la tarde.

https://maps.app.goo.gl/NQAopoDNeVZUnbQv7

IG: @encontratecasadete

Cel: 1159770832