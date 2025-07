ÚNICO Broker: pasión, liderazgo femenino y compromiso humano en seguros

María Fernanda Cantarella, ¿cómo fue su recorrido profesional hasta crear ÚNICO Broker?

Mi camino en los seguros comenzó desde lo más básico: cobrando cupones a los clientes que llegaban a la oficina. Pasé por todos los sectores —cobranzas, suscripción, siniestros, atención a productores, grandes cuentas- y todo ese recorrido me dio una mirada integral del negocio. Vengo del ámbito educativo, estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata y siempre tuve una fuerte vocación pedagógica. Esa formación me marcó: era la que leía y analizaba los clausulados de 50 páginas, buscando comprender a fondo cada cobertura. Con el tiempo, descubrí en los seguros una pasión: la de proteger, formar y acompañar.



¿Cómo nació y cómo evolucionó el proyecto?

ÚNICO nació en 2018 como un broker digital con atención personalizada. La pandemia nos encontró preparados para operar en home office, sin que se resienta la atención ni la cercanía. Actualmente seguimos apostando a la tecnología, pero con una visión clara: la persona en el centro.

¿Qué distingue a ÚNICO Broker dentro del mercado asegurador?

Nuestro enfoque humano y profesional. No solo asesoramos a clientes particulares y empresas sobre sus riesgos, sino que también acompañamos el crecimiento de nuestros productores. Muchos llegaron desde rubros totalmente distintos y hoy construyen su carrera en el mundo del seguro.

Nos importa profundamente la experiencia del cliente: trabajamos para que cada contacto con nosotros sea claro, ágil y cercano.



¿Qué rol ocupa el liderazgo femenino en tu historia?

Cuando inicié en esta profesión, no era común ver mujeres liderando organizaciones en el sector asegurador. El crecimiento profesional implicaba demostrar capacidad constantemente, incluso más de lo habitual. Hoy, liderar un broker con presencia nacional y un equipo en desarrollo es, para mí, un logro que habla de perseverancia, preparación y visión. La mirada femenina en puestos de decisión no debería ser una excepción, sino parte natural del presente del mercado.



¿Qué consejo le darías a quien quiere iniciarse en el rubro?

Que no tema empezar desde abajo. Todo aprendizaje suma. Lo importante es tener curiosidad, compromiso y rodearse de personas que compartan valores. Los seguros no son sólo una salida laboral: son una vocación que se construye. Los invitamos a sumarse al equipo!.

Datos de contacto:

María Fernanda Cantarella

Co-Founder – ÚNICO Broker

Celular: +5492235427203

Web: www.unicobroker.com

Mail: [email protected]

Instagram: @unicobroker

LinkedIn: ÚNICO Broker