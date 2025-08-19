Productores de seguros: crecer en red, sin perder independencia

¿Por qué hoy un productor independiente debería considerar sumarse a una red como ÚNICO Broker?

Porque el contexto lo pide. Muchos productores están saturados de hacer todo solos: venta, postventa, gestión, sin respaldo. Nosotros ofrecemos un esquema que respeta su independencia, pero les da estructura comercial, acuerdos con aseguradoras líderes, soporte técnico y capacitación aplicada a la venta. No es una promesa, es lo que hacemos todos los días.

¿Qué diferencial ofrecen frente a otras redes o brokers?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Escuchamos. No imponemos, acompañamos. No hacemos marketing vacío, brindamos herramientas reales para que el productor pueda enfocarse en lo más importante: vender y fidelizar. Además, tenemos una mirada federal: trabajamos con productores en distintas provincias, no solo en Buenos Aires. Queremos que el desarrollo llegue a todos los rincones del país.

¿Qué condiciones necesitan cumplir para sumarse?

Buscamos personas comprometidas con el negocio, con ganas de crecer y de profesionalizarse. No importa si tienen mucha experiencia o están arrancando: lo que importa es la actitud. Desde ÚNICO les damos el respaldo que necesitan para evolucionar sin perder su identidad.

¿Cuál sería el mensaje para quienes están evaluando nuevas alianzas?

Que no se queden solos. Que hay otra forma de trabajar, más humana, más ordenada y más rentable. En ÚNICO construimos relaciones a largo plazo. Si sentís que llegó el momento de dar un paso más, te estamos esperando.

Contacto:

Fernanda Cantarella – CEO de ÚNICO Broker

[email protected]

Instagram: @unicobroker

Web: www.unicobroker.com.ar

YouTube: ÚNICO Broker Seguros