Las Nietas de Lilith: vinos con alma, tierra y propósito

Mara Juárez, ¿Cómo fueron los inicios de su marca?
Soy sommelier, comunicadora y fundadora de Las Nietas de Lilith. La respuesta a esa pregunta fue motivo suficiente para recorrer los terruños más extremos del país recolectando historias. Creemos en el consumo consciente y en el poder del vino para conectar la tierra con quienes la habitamos.
Comenzar algo propio es como plantar una vid en terreno virgen: no hay certezas, pero sí convicciones. Así nació Las Nietas de Lilith, un proyecto que combina vino, territorio y propósito.
¿Cuáles son los servicios que brindan al público?
En cada botella que seleccionamos hay mucho más que una bebida: hay una familia, un paisaje, una filosofía de producción respetuosa con la tierra. Trabajamos exclusivamente con vinos y espumosos orgánicos, naturales y biodinámicos de zonas extremas de Argentina, desde Jujuy hasta Santa Cruz. Nos mueve una mirada federal, consciente y profundamente humana del vino argentino.
Transmitimos historias: viajamos a los viñedos, caminamos los terroir, compartimos mesa con quienes hacen el vino para luego comunicar con sensibilidad y coherencia lo que ese vino representa.
Nuestro enfoque comercial abarca venta directa al consumidor final desde nuestra tienda online; distribución mayorista a vinotecas, restaurantes; asesoramiento comunicacional y enológico a pequeños y medianos productores comprometidos con prácticas sustentables.
¿Qué desafíos tienen por delante?
Nuestro objetivo es posicionar a Las Nietas de Lilith como la primera consultora referente en vinos y espumantes orgánicos de Argentina y llevar esta propuesta al mundo. Queremos expandirnos y crecer sin perder el alma del proyecto: seguir siendo puentes entre quienes producen con conciencia y quienes buscan algo más que un buen sabor.
El nombre de la consultora nace de una metáfora: Lilith es símbolo de la libertad, lo intuitivo, lo indomable. Ser sus “nietas” es honrar esa energía creadora, desafiante, ligada a la tierra. Es emprender desde el deseo, con ética y con coraje.
Si empezaran de nuevo, ¿qué harían diferente?
Si pudiera volver atrás, tal vez me animaría antes. Pero entiendo que cada paso fue necesario para que hoy podamos decir: este proyecto tiene raíces profundas.
El vino como relato: elegirnos es elegir otra forma de consumir el vino, de conocer el país y de brindar. Con cada botella, invitamos a descubrir que el vino también puede ser una experiencia emocional.
Datos de contacto:
Web: www.lasnietasdelilith.com
Mail: [email protected]
Instagram: @lasnietasdelilithvinos
Celular: 2954222160
Ubicación: La Pampa, Argentina.