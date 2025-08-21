Errores comunes al construir una casa (y cómo evitarlos con B3 Hogar)

1. Falta de planificación real

Muchas veces se arranca con un croquis o una idea general, y lo demás se va resolviendo en el camino. O al revés: se hace un diseño muy detallado que no contempla cómo se va a construir. En ambos casos, el resultado suele ser el mismo: cambios de rumbo, decisiones improvisadas y gastos imprevistos.

“En B3 planificamos de manera real: vemos el diseño y la construcción como un único proceso, donde todo se ajusta al sistema constructivo y a las necesidades del cliente”, explica Gonzalo Campos.

2. Presupuestos que se disparan

Es común empezar con un valor por metro cuadrado tentador, pero que no incluye todo lo necesario. Con el correr de la obra aparecen los “ya que estamos” y el costo final se aleja mucho del inicial.

“En B3 Hogar preferimos armar un precio cerrado, que incluye desde la platea hasta la última manija de puerta, y asesorar en cómo optimizar el presupuesto disponible. El precio cerrado ordena el proceso y da previsibilidad”, detalla Gonzalo.

3. Tiempos que no se cumplen

El clásico “faltan dos semanas” puede repetirse durante meses cuando el sistema constructivo no permite cumplir los plazos.

“Nosotros trabajamos con wood frame porque es más limpio, más rápido y más previsible”, cuenta Gonzalo. En B3 Hogar, las obras se entregan en 2 a 4 meses, lo que permite ahorrar en alquileres o, en el caso de emprendimientos turísticos, comenzar a generar ingresos antes.

4. Casas que no se adaptan a vos

Los modelos prefabricados o modulares pueden parecer prácticos, pero no siempre se ajustan al uso real: espacios chicos, poca luz, ambientes mal conectados.

“Cada familia es única. Por eso diseñamos junto al cliente, en función de su terreno, su estilo de vida y su manera de habitar”, sostiene Gonzalo. En B3 no se elige de un catálogo: se diseña a medida.

5. No contemplar la eficiencia energética

Aspectos como la orientación, el tipo de aberturas o la aislación no siempre se consideran desde el diseño, y después se pagan mes a mes en las boletas de servicios.

“La eficiencia energética no es un agregado, es parte del diseño desde el primer trazo”, remarca Gonzalo. En B3 Hogar se trabaja con aislación, aberturas de alta performance y criterios de orientación y ventilación que garantizan confort térmico y ahorro energético.

Si estás por construir, no cometas estos errores:

Empezar sin un diseño definido.

No contar con un presupuesto claro y completo.

No tener un cronograma de tiempos real.

Elegir un sistema constructivo poco previsible.

Adaptarte a un modelo prediseñado en lugar de crear lo que necesitás.

Ignorar la eficiencia energética.

Con B3 Hogar podés evitar los típicos errores de la construcción. Escribinos y empecemos a diseñar tu casa: en solo tres meses podés estar disfrutándola.

Web: b3hogar.com

Instagram: @b3hogar

Whats app: 54 9 1131155981