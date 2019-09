Salir de las crisis, consolidar el capital social

Hilda 'Chiche' Duhalde

En la Argentina que viene, más allá de quién será el presidente que gane, se acerca un período de enormes dificultades, enormes desafíos. Los tiempos que vienen serán de dificultades. Y, sumado a otro tipo de cuestiones que son visibles, que todos percibimos cada día, tenemos algunas carencias más profundas.

Entre ellas hay una que resulta clave: la necesidad de compartir entre todos un capital social. El capital social está necesariamente unido a la institucionalidad, tiene que ver con la madurez de un país y sus habitantes. Capital social es respeto a las instituciones, una valoración de lo público, como ejes de la convivencia. A eso se suma otro valor: la confianza. Confiar en las instituciones, confiar entre los ciudadanos. Son elementos básicos en el camino de una reconstrucción de la nación.

Pero ahí no termina el desafío: quien asuma el gobierno debe estar trabajando desde ya en establecer una coalición de gobierno. Ningún político solo, ningún gobernante solo va poder sacar adelante a una Argentina que presenta una enorme conflictividad.

El rol es compartido por la sociedad en general. Y la política en particular. La base de todo está en lograr instituciones plenas, en las que la gente crea. Y también avanzar hacia una organización propia de la comunidad. Una comunidad no puede funcionar si no está organizada. En algún sentido vivimos en un momento casi anárquico. Y hay que avanzar hacia un orden compartido, donde los valores encuentren consensos y respeto colectivo. Y que se devuelva desde la política, desde el gobierno, actores y acciones que partan desde el lugar que les corresponde. En este sentido, es clave que todos estemos de acuerdo en que lo que vendrá es un camino que debe ser compartido por todos.

Hoy por hoy, el tema central de preocupación de los argentinos. Pero me parece que cuando se supere la crisis, cosa que sucederá, comenzará a aparecer la preocupación por otros temas que resultan absolutamente centrales, uno de ellos es la decadencia moral argentina. Recuperar la corrección es una cuestión básica.

Es muy preocupante la situación educativa argentina. Las nuevas generaciones tienen un lugar clave en las transformaciones que son imprescindibles. Y allí es donde se establece la necesidad de pensar el todo de una manera trasnformadora y nueva. Nuestros jóvenes no acceden a una educación de excelencia. Es mucho lo que nos falta en este sentido. Le educativo es esencial para llegar de la mejor manera al mundo que viene. Nos espera un contexto -no solo local- en el que va a ser muy difícil acceder al trabajo. Se va a exigir a cada persona cada vez más mayor capacitación. Cuando se ven los índices de pobreza, se percibe claramente el rol de la educación, su necesidad para resolver los problemas. Es altísima la cantidad de niños pobres y la de madres jóvenes embarazadas. Y con un nivel de pobreza que las ubica cerca de las desnutrición. Y en la Argentina que viene ese será un desafío central. Esos niveles de desnutrición colocan a muchas personas en una situación que no solo es de vulnerabilidad, sino de dificultad para acceder a los niveles de educación que resultan imprescindibles para el mundo que viene.

Hoy vivimos en un país descontrolado. Descontrolado y desorganizado. Se va a necesitar de todos y de cada uno para la reconstrucción necesaria. Por lo tanto, lo que viene para adelante no es fácil. Pero tampoco es imposible.

* Exsenadora de la Nación.