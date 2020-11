A Irán le da lo mismo si gana Trump o si gana Biden

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, subrayó este martes que “no importa quién gane” las elecciones presidenciales en Estados Unidos, porque el resultado de los comicios “no afectará” las políticas de Irán hacia el país norteamericano.

“Algunas personas hablan de lo que pasará si uno u otro es elegido. Sí, ciertos sucesos pueden tener lugar, pero no nos afectan. Nuestra política es calculada y clara”, afirmó Khamenei en una serie de mensajes que colocó en su cuenta de Twitter.

No matter who wins the #USElections2020, it won't affect our policy toward the US. Some people talk about what will happen if this or that one is elected. Yes, certain events may happen but they don’t concern us. Our policy is calculated and clear.