Alerta en Washington: cerraron la Casa Blanca y el Capitolio por una violación en el espacio aéreo

Un insólito hecho encendió las alarmas este martes 26 de noviembre en Washington. La Fuerza Aérea movilizó aeronaves de combate debido al ingreso de un avión no identificado en el espacio aéreo restringido de la capital de Estados Unidos. El hecho obligó a cerrar durante media hora la Casa Blanca y provocó que se convocara una "conferencia de evento nacional" con altos funcionarios de seguridad nacional de todas las agencias para coordinar y monitorear la situación.

Durante la mañana, el Comando de Defensa del Espacio Aéreo de Norteamérica emitió un comunicado alertando que sus cazas estaban "en la zona" y que el avión que supuestamente violó el espacio "no era considerado hostil". Dos fuentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos informaron a la cadena CNN que la aeronave aún no había sido identificada. De acuerdo a la cadena, una de sus periodistas, llamada Suzanne Malveaux, estaba dentro del Edificio Russell del Capitolio al momento del hecho y aseguró que se restringió el ingreso aunque a los presentes no les pidieron evacuar el lugar.

Según trascendió, el presidente Donald Trump su esposa Melania​ y su hijo Barron estaban en la Casa Blanca. La agenda del mandatario incluía la firma una orden ejecutiva por la mañana y su participación las celebraciones del Día de Acción de Gracias por la tarde. El bloqueo fue levantado media hora después y cerca del mediodía los empleados pudieron moverse con normalidad.

Las limitaciones para ingresar en el espacio aéreo de la capital estadounidense se endurecieron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Ese día, cuatro aviones de pasajeros fueron capturados por terroristas islamistas, dos de ellos fueron dirigidos contra el World Trade Center en Nueva York, uno contra el Departamento de Defensa en Washington y otro se estrelló en Pensilvania. Cerca de 3.000 personas fallecieron y otras 6.000 resultaron heridas en los ataques, los cuales aún en la actualidad en cierto modo repercute en la política de Estados Unidos y en la forma en la que viven sus habitantes.

