El millonario Michael Bloomberg se lanzó para competir con Trump por la presidencia

El ex alcalde de Nueva York y multimillonario Michael Bloomberg anunció este domingo su candidatura a la Casa Blanca por el partido Demócrata que le llevaría, de ganar la nominación final del partido, a enfrentarse con el actual presidente, Donald Trump, en las elecciones de 2020. "Me presento a la carrera para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No podemos permitirnos cuatro años más del comportamiento deshonesto y temerario que ha exhibido el presidente Trump", dijo Bloomberg en un comunicado.

"Sé lo que hace falta para vencer a Trump. Nunca he rehuído una pelea difícil. La derrota de Trump y la reconstrucción de Estados Unidos se convirtieron en las peleas más urgentes e importantes de nuestras vidas, y voy a ir con todo", según la nota, publicada en su página web, donde traza las líneas maestras de una campaña que promete "combatir el cambio climático y proteger los derechos de la población LGBTQ". "Pero más que planes, ofrezco el liderazgo para convertir estos planes en realidad. Arremangarme, motivar al país para que se una, y reconstruir América, para hacerla más justa y mejor. Y estoy listo para trabajar", concluyó.

"Me presento a presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir América. No podemos permitirnos cuatro años más de las acciones imprudentes y poco éticas del mandatario. Representa una amenaza existencial para nuestro país y nuestros valores. Si gana otro mandato, puede que nunca nos recuperemos de los daños", afirmó Bloomberg.

Según informó EuropaPress, el equipo de campaña de Bloomberg cumplió el pasado jueves los trámites para presentar la candidatura aunque se apresuraron a indicar que en modo alguno suponía una "decisión final". El comunicado de Bloomberg fue acompañado de un anuncio televisado bajo el lema "Creador de empleo, líder, solucionador de problemas", con el que Bloomberg despejó rumores, incoporándose así a la carrera electoral a solo tres meses de los 'caucus' demócratas de Iowa del 3 de febrero, la primera prueba de fuego para los candidatos.

El magnate de los medios de comunicacion, de 77 años de edad desmintió a principios de año su participación en los comicios, pero asegura que cambió de opinión tras considerar que ninguno de los candidatos tiene los recursos necesarios para competir con Trump. Así, y como inicio de campaña, Bloomberg puso al menos 37 millones de dólares en publicidad televisada durante las próximas dos semanas, según datos de Kantar Media / CMAG, citados por CBS.

Se trata de una cifra récord, superior a la que gastaron todos los demás candidatos (excepto el multimillonario Tom Stayer) en comerciales de televisión desde principios de año. La medida indignó a algunos candidatos, como el senador Bernie Sanders: "Me disgusta la idea de que Michael Bloomberg o cualquier otro multimillonario piense que puede sortear el proceso político y gastar decenas de miles de dólares para comprar nuestras elecciones". Pero el magnate de la información económico-financiera invertirá mucho más. "Mike está listo para gastar todo aquello que sirva para vencer a Donald Trump", explicó su asesor Howard Wolfson.

Nacido en 1942 en una familia judía de clase media de Boston, hizo brillantes estudios de ingeniería seguidos por un MBA en Harvard. En 1966 ingresó a Salomon Brothers, un banco del que se convirtió en socio. Cuando la empresa fue comprada, en 1981, cobró una indemnización de 10 millones de dólares.

El millonario, uno de los hombres más ricos del mundo (posee cerca de 54 mil millones de dólares, la octava fortuna del planeta), no aceptará donaciones políticas en su campaña para la Casa Blanca, y, si es electo, renunciará a su salario, informó su entorno de campaña. De este modo su inmensa fortuna podría potencialmente cambiar el rumbo de las cosas, en una interna muy abierta con 17 postulantes. "El jamás aceptó una contribución política en su vida. No va a empezar a hacerlo ahora", afirmó Wolfson. El candidato presidencial demócrata será elegido a mediados de 2020 y las elecciones nacionales están previstas para el 3 de noviembre de ese año.

Nacido el 14 de febrero de 1942 en una familia judía de clase media de Boston, hizo brillantes estudios de ingeniería seguidos por un MBA en Harvard. Bloomberg destaca sus cualidades gerenciales que en tres mandatos como alcalde le permitieron revitalizar Nueva York tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como sus esfuerzos por regular las armas de fuego y su lucha contra el cambio climático. Fue embajador especial de la ONU desde 2014, y financió proyectos en el país para reducir las emisiones de carbono.

Al igual que otros multimillonarios, este divorciado padre de dos hijas y dos veces abuelo se comprometió a redistribuir la mitad de su fortuna. Apoya a organizaciones culturales, campañas contra el tabaco o el vapeo, y este mes donó 1.800 millones de dólares a su antigua universidad, Johns Hopkins, para pagar la educación de estudiantes menos privilegiados. En 2018, destinó 100 millones de dólares a ayudar a los demócratas a recuperar el control de la Cámara de Representantes.

D.S.