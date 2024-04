Nayib Bukele: “Nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como contra las pandillas”

El jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele se expresó por medio de las redes sociales tras darse a conocer el arresto de su comisionado presidencial, Christian Herson Flores en la jornada del último jueves y enfatizó: “Nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas”. Además, recriminó que “no es el primero, y tampoco será el último”.

El mandatario salvadoreño publicó un antiguo discurso contra la corrupción que tuvo lugar en noviembre del 2023 a través de su cuenta oficial de la red social X en las últimas horas, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) comunicará la detención de uno de los principales miembros de su gabinete por pedido de coimas a personas y empresas.

El ex funcionario está acusado por el delito de Cohecho Impropio en calidad de Autor Directo y será presentado ante los tribunales correspondientes, para que sea procesado y responda ante las leyes.

El organismo estatal a través de su usuario de plataforma ex Twitter, @FGR_SV precisó por medio de un mensaje institucional que “consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como Comisionado Presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno”.

Desde la FGR advirtieron que “esto es solo el inicio de una amplia investigación, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción” y aseguraron que “seguirán firmes en la lucha”.

Las frases más destacadas de Nayib Bukele en su discurso contra la corrupción

“Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Pero,que me recuerden como el presidente que no robó y no dejó que nadie robara y, al que robó lo metió a la cárcel”, aseguró Nayib Bukele en aquel del discuso de noviembre del 2023.

“Le quiero pedir en público al Fiscal General, de que investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante”, solicitó el mandatario salvadoreño.

“Hay algo a lo que sí le tengo miedo y es a dejar un mal legado. Hay presidentes, unos presos y otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones”, reflexionó Nayib Bukele sobre la corrupción.

