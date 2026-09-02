Aseguran que Raúl Castro está “gravemente enfermo” y que recibe asistencia médica

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, se encuentra en grave estado de salud tras haber sufrido aparentemente un accidente cerebrovascular (ACV) hace varios días, según informó El Diario Las Américas, medio con sede en Miami. A partir de una fuente confidencial, a la que el medio calificó como “muy fidedigna”, Castro estaría siendo asistido con equipos para mantenerlo con vida y se encontraría “muy delicado”.

Si bien en las últimas horas circularon diversos rumores sobre su fallecimiento en plataformas digitales y medios del exilio, la directora del periódico miamense, Iliana Lavastida, desmintió en N+ Univision 23 Miami categóricamente su muerte pero ratificó la delicadeza. También vinculó los rumores con supuestos movimientos de tropas registrados.

A tener en cuenta, la información no fue confirmada hasta el momento por el gobierno cubano.

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La última vez que Raúl Castro fue visto públicamente fue el 13 de agosto en La Habana, durante un acto organizado por el centenario del nacimiento de su hermano Fidel Castro, fallecido en 2016.

Vestido con su tradicional uniforme verde olivo, Raúl ingresó al teatro Karl Marx, donde fue recibido con una ovación. En la ceremonia también estuvieron el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros integrantes de la cúpula del Partido Comunista de Cuba.

Castro se ubicó junto a Dalia Soto del Valle, viuda de Fidel, quien tiene una baja exposición pública y pocas veces participa de este tipo de actos.

El gobierno cubano todavía no se pronunció sobre el estado de salud de Raúl Castro

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Antes de esa aparición, Raúl Castro había sido visto el 1 de mayo, durante las actividades por el Día Internacional del Trabajo en La Habana. En aquella oportunidad se lo había observado con un estado físico frágil. Además, la televisión estatal cubana lo había mostrado en otros actos durante junio.

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MV