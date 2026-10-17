Asesinaron a un hombre a tiros en el subte de Nueva York tras una discusión en un andén de Manhattan

Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros en el subte de Nueva York después de una discusión entre varias personas que esperaban el tren en un andén de Manhattan. El ataque ocurrió este sábado 17 al mediodía y la Policía busca al responsable, que escapó del lugar.

El crimen se produjo alrededor de las 12.20 en la estación de 53rd Street–7th Avenue, entre la avenida 7 y la calle 53. La zona está en pleno centro de Manhattan, a poca distancia de los teatros de Broadway y del Carnegie Hall.

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Según el reporte policial, la víctima recibió un disparo en el pecho en el andén del tren E, en dirección norte. Los agentes encontraron al hombre herido y solicitaron asistencia médica. Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Hospital Bellevue, donde finalmente murió.

Las autoridades todavía no informaron la identidad de la víctima ni precisaron qué originó la discusión que terminó en el homicidio. La Policía y la Justicia de Nueva York investigan el caso.

La Policía difundió imágenes del atacante

Tras el tiroteo, la Policía de Nueva York publicó imágenes del sospechoso y pidió colaboración para encontrarlo. Según la descripción oficial, vestía un conjunto deportivo completamente rojo, tenía la capucha puesta y llevaba un chaleco negro inflable.

En el pedido de captura, los investigadores precisaron que el ataque ocurrió cerca de las 12.21 en el andén del tren E de la estación de 53rd Street–7th Avenue. “El individuo disparó y mató a un hombre”, indicó el reporte policial. Después del ataque, el sospechoso huyó a pie hacia el norte por la Séptima Avenida.

La Policía pidió a quienes tengan información sobre el hecho que se comuniquen con el 911 o con la comisaría más cercana para aportar datos que permitan identificar y detener al atacante.

El homicidio obligó a modificar el funcionamiento del subte en la zona mientras los investigadores trabajaban en el andén. Los trenes de la línea E que debían detenerse en esa estación pasaban de largo para no interferir con las tareas policiales.

Los equipos de salud, bomberos y policías intentaron reanimar a la víctima en el lugar. Luego, la trasladaron en una camilla por las escaleras de la estación hasta una ambulancia que la llevó al Hospital Bellevue.

Qué dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani

Cinco horas después del ataque, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó un mensaje en sus redes sociales sobre la seguridad y la violencia doméstica. Sin embargo, el mensaje no estaba relacionado específicamente con el homicidio ocurrido en el subte.

“Todo neoyorquino merece sentirse seguro y saber a dónde recurrir por ayuda”, escribió Mamdani en el marco de una campaña oficial por el mes de concientización sobre la violencia doméstica.

Hasta el momento, ese mensaje no constituyó una declaración del alcalde sobre el tiroteo en Manhattan.

Los homicidios en Nueva York y la violencia en el subte

Los reportes oficiales señalan que los delitos violentos en Nueva York disminuyeron de manera sostenida después del repunte registrado durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19. Los homicidios dentro del sistema de subte siguen siendo poco frecuentes, pese a que millones de personas utilizan los trenes cada día.

Hasta mediados de octubre, la ciudad se encaminaba a registrar su menor cantidad de homicidios en décadas. Según las cifras citadas en la cobertura del caso, el número estaba un 20% por debajo del registrado en el mismo período del año anterior.

LB cp