Asesinaron al "padre del programa de armas nucleares" de Irán en un ataque terrosista

Un científico de alto rango que trabaja para el sector nuclear en Irán murió a causa de las heridas sufridas por un ataque perpetrado por "terroristas armados" cerca de Teherán, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. El Gobierno iraní acusó a su archienemigo Israel de estar detrás del ataque.

El hombre fue identificado oficialmente como Mohsen Fakhrizadeh. Se trata del jefe de la sección de investigación e innovación del ministerio de Defensa y era uno de los científicos nucleares más prominentes de Irán. Una vez fue descrito por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el padre del programa de armas nucleares del país.

El hombre resultó "gravemente herido" este viernes 27 de noviembre cuando su auto fue atacado por varios individuos mientras viajaba cerca de la ciudad de Absard en el condado de Damavand, en el este de la provincia de Teherán. Los asaltantes se enfrentaron a tiros con su equipo de seguridad, según se detalló en el comunicado. Los médicos trataron de reanimarlo en el lugar, pero no lograron y el científico falleció.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, sostuvo que había "serios indicios de un papel israelí" en el asesinato del científico. "Los terroristas asesinaron a un eminente científico iraní hoy", escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

"Esta cobardía, con serios indicios del papel israelí, muestra un belicismo desesperado de los perpetradores", manifestó el ministro de Relaciones Exteriores iraní. En su mensaje, Zarif pidió también a la comunidad internacional que "ponga fin a su vergonzoso doble rasero y condene este acto de terror de Estado".

