Ola de calor: Australia alcanzó los 50,7 grados, récord en el Hemisferio Sur

La localidad de Onslow, en el noroeste de Australia, registró este jueves una temperatura máxima de 50,7 grados, la marca térmica más alta registrada en el país desde hace más de 60 años y una de las más altas en el hemisferio sur. Los expertos advirtieron que este fenómeno es parte de una tendencia a largo plazo debido al calentamiento global.

La nación de Oceanía, donde son frecuentes las temperaturas extremas durante el verano, había registrado ese récord en el pueblo de Oodnadatta, en el centro del país, hace 62 años. En la región noroeste del país, la región minera de Pilbara, oscila generalmente entre los 30 y 40°C grados.

"La temperatura de 50,7 grados en el aeropuerto de Onslow, es similar a la temperatura más alta que se haya registrado en el hemisferio sur", recordó el meteorólogo australiano Ben Domensino, quien se desempeña en Weather Zone.

Onslow Airport has just hit 50.7°C, equalling the Australian record from Oodnadatta, SA on January 2, 1960. pic.twitter.com/2542fnOyip