La empresa de reciclaje Regenyx situada en Tigard, Oregón, tenía la importante misión de convertir el poliestireno en una materia prima lista para producir nuevos productos, es decir, innovar en la industria del plástico con un avanzado reciclaje químico. Sin embargo, cerró sus puertas y las críticas a dicha tecnología que promete una esperanza ante en cambio climático, se hicieron presentes.

Qué es el reciclaje químico y qué pasó con la empresa

Es un proceso que supuestamente prometía una solución sostenible y definitiva para los desechos plásticos, ya que evitaría que terminen en vertederos o en los océanos, donde su degradación sería de 500 años.

La misión de la empresa era transformar el poliestireno, un plástico difícil de reciclar y utilizado en diversos productos cotidianos, en materia prima para la creación de nuevos productos.

Luego de cinco años de operación, Regenyx cerró sus puertas y con ella se fue la esperanza del mundo del reciclaje para hacer frente al feroz cambio climático. Sin embargo, la empresa de reciclaje calificó su cierre como exitoso, según CNN, y aseguró haber demostrado el potencial de la tecnología durante esos años: "no sólo es factible, sino que es el futuro".

Diferencias entre el reciclaje químico y el tradicional

La primera diferencia entre ambos radica en el proceso de reciclaje. Mientras que el químico implica una descomposición de plásticos mediante procesos químicos para obtener como resultado productos químicos básicos. En cambio, el tradicional ocupa la clasificación, trituración y fusión de plásticos para su moldeado en nuevos productos, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos.

Por otro lado, el reciclaje químico maneja una amplia variedad de plásticos, incluso materiales difíciles de reciclar mecánicamente como el poliestireno. Mientras que el reciclaje tradicional está limitado a ciertos tipos de plásticos.

En este sentido, el reciclaje químico promete, según la revista científica Science, producir plásticos de calidad al descomponer materiales en sus componentes básicos y purificarlos. Sin embargo, este proceso podría requerir un significativo consumo de energía y generaría emisiones de gases de efecto invernadero según un informe del Instituto de Recursos Mundiales (IRM).

Finalmente, un análisis de la Fundación Ellen MacArthur afirma que la calidad del plástico del reciclaje tradicional o mecánico disminuiría con el tiempo debido al proceso repetido de reciclaje. Este reciclaje también requiere de energía pero es menor en comparación con el reciclaje químico en términos de emisiones.

Las críticas al reciclaje químico y los desafíos que presenta

Los principales comentarios son que la empresa no cumplió con lo establecido, ya que debería haber procesado 3.650 toneladas de residuos plásticos al año en vez de 3.000. Este fracaso es solo un ejemplo de los desafíos profundos que enfrenta el reciclaje químico ya que no estaría cumpliendo con las expectativas, según Jennifer Congdon, subdirectora de la organización sin fines de lucro Beyond Plastics, informó CNN.

Aunque los bajos niveles de producción son solo la punta del iceberg: incendios, falta de transparencia en la calidad de los productos reciclados y vertidos, son algunas de las dificultades que esta tecnología posee.

Los expertos advierten que se debería priorizar la reducción de la producción de plástico, en vez de depender del reciclaje químico, y la adopción de prácticas de reciclaje mecánico. Sin embargo, empresas como Exxon, petrolera, y Dow, productora de químicos y plásticos, continúan invirtiendo en el reciclaje químico con la promesa de aumentar el volumen del reciclaje en millones de libras para 2030.

