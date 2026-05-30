Caos en París tras el título del PSG: más de 130 detenidos, heridos y enfrentamientos con la policía

La histórica consagración del Paris Saint-Germain (PSG) en la final de la Champions League frente al Arsenal quedó parcialmente opacada por una noche de violencia en las calles de París. Mientras miles de hinchas celebraban el nuevo título europeo del equipo dirigido por Luis Enrique, distintos sectores de la capital francesa se transformaron en escenario de disturbios, enfrentamientos con la policía y destrozos que dejaron un saldo de más de 130 detenidos y decenas de heridos.

Los incidentes comenzaron incluso antes de que terminara el partido disputado en Budapest y se intensificaron a medida que avanzaban los festejos. Las zonas más afectadas fueron los alrededores del Parque de los Príncipes, los Campos Elíseos y distintos sectores céntricos donde se concentraron miles de simpatizantes del club parisino. La victoria desató una celebración masiva en Francia, aunque rápidamente aparecieron escenas de violencia que obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Las imágenes difundidas por medios franceses y redes sociales mostraron el lanzamiento de fuegos artificiales, enfrentamientos con agentes antidisturbios y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a grupos que avanzaban sobre distintas zonas de la ciudad.

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También hubo daños en mobiliario urbano, destrozos sobre comercios y cortes momentáneos de tránsito provocados por concentraciones masivas de simpatizantes. Algunas columnas de aficionados llegaron incluso a ocupar sectores del periférico parisino durante los festejos.

Las autoridades francesas habían desplegado un importante dispositivo preventivo ante el riesgo de incidentes. En total fueron movilizados 22.000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales unos 8.000 trabajaron en París y sus alrededores.

Además, se realizaron miles de controles preventivos y se incautaron fuegos artificiales y elementos prohibidos antes del inicio de la final. Sin embargo, la magnitud de las celebraciones y la presencia de grupos violentos volvieron a generar episodios de caos similares a los registrados semanas atrás cuando el PSG obtuvo la clasificación para el partido decisivo.

Aquella noche, tras eliminar al Bayern Múnich en semifinales, también se habían producido graves disturbios con más de un centenar de detenidos y varios heridos, un antecedente que había llevado al Ministerio del Interior francés a reforzar el operativo para la final.

La tensión generada por la revuelta obligó a un seguimiento permanente de las autoridades nacionales. El Ministerio del Interior monitoreó la situación durante toda la jornada ante el temor de que los incidentes se extendieran a otras ciudades francesas.

Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron celebró públicamente la obtención del título por parte del PSG y tenía previsto recibir al plantel campeón en medio de los festejos oficiales organizados para las próximas horas.

Las autoridades esperan ahora una nueva movilización masiva de hinchas durante los homenajes previstos para el equipo en París, por lo que el operativo de seguridad continuará reforzado para intentar evitar que la celebración deportiva vuelva a derivar en episodios de violencia.

RG/AF