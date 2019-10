Cataluña: convocan cinco "marchas por la libertad" que culminan en tres días en Barcelona

Cataluña se prepara este miércoles 16 de octubre de 2019 para una nueva jornada de protesta después de que lunes y martes miles de militantes independentistas asediaran el aeropuerto de Barcelona y realizaran movilizaciones en varias ciudades para denunciar la condena de sus dirigentes a altas penas de cárcel por el Tribunal Supremo español.

Hoy se dio inicio a la nueva iniciativa: cinco marchas por la Libertad (Marxes per la Llibertat) distribuidas por todo el territorio catalán, que van a confluir en tres días en la ciudad de Barcelona. Las diferentes columnas arrancaron desde las localidades de Tarragona, Tàrrega, Berga, Vic y Girona y van a recorrer unos 100 kilómetros hasta la capital catalana.

Las cinco columnas de marchas por la libertad.

De las caminatas participan seis de los ministros de la Generalitat, así como el presidente de Cataluña, Quim Torra, quien se unió después de encabezar una reunión de urgencia con parte de su gabinete.

Esta iniciativa no fue organizada por Tsunami Democràtic, sino por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), con el apoyo de Òmnium Cultural. La plataforma que se presentó en sociedad el lunes decidió no convocar a otra acción hasta la semana que viene para dar prioridad a las iniciativas que ya están impulsadas: les Marxes per la Llibertat y una huelga general de los sindicatos independentistas para el próximo viernes 18 de octubre.

"Hasta el día 26 de octubre no está prevista, en principio, ninguna iniciativa desde Tsunami: todo el protagonismo, ahora, a las iniciativas en marcha", destacaron este miércoles en un comunicado que difundieron por Twitter los líderes secretos de la organización, aunque luego borraron el mensaje de la red social.

Ayer hubo 51 detenciones por desorden público y ataques contra la autoridad en toda Cataluña por los altercados y los enfrentamientos con la policía, según la fuerza local (Mossos D’Esquadra). En Barcelona fue donde se produjeron los incidentes más violentos, que se alargaron hasta altas horas de la madrugada.

Por otro lado, los servicios de emergencia atendieron a 125 personas, veinte de ellas tuvieron que ser trasladas a hospitales aunque ninguna de las lesiones fueron de gravedad. Entre los heridos se encuentran 43 policías.

