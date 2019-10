Qué es Tsunami Democràtic, la organización detrás de las revueltas en Cataluña

Un nuevo jugador se presentó en sociedad esta semana dentro del movimiento independentista catalán. Se trata de Tsunami Democràtic, una plataforma ciudadana que desde principios de septiembre se moviliza a través de las redes sociales para organizar protestas pacíficas en repudio a la sentencia del caso del “procés”. Incluso antes de que se conocieran las condenas del Tribunal Supremo a los dirigentes que organizaron el Referéndum de Independencia del 1º de octubre, Tsunami Democràtic ya empezó a convocar a la población para que se movilizara sea cual fuere de la letra chica del fallo.

La organización se escuda en el secretismo, a pesar de demostrar un gran poder de convocatoria, como se pudo comprobar este lunes 14 de octubre con el bloqueo del aeropuerto del Prat en Barcelona, las diversas movilizaciones por el territorio catalán o la difusión del video de Pep Guardiola. No se sabe su origen ni tampoco se conocen detalles de su estructura u organigrama, pero sin lugar a dudas cuenta con una importante ramificación y fuerte influencia.

El nuevo colectivo sin líderes visibles sustenta su poder en la sociedad civil. "La respuesta que se ha organizado pretende generar una crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo", advirtió en sus redes sociales. Ya anunció más medidas de fuerza durante los próximos días, como una huelga de estudiantes mañana miércoles y jueves o una eventual huelga general para el próximo viernes 18 de octubre. "Durará lo que haga falta para lograr los objetivos", resumieron desde la plataforma.

"Recuperemos la iniciativa. Con la no violencia y la desobediencia civil como herramientas, avanzamos hacia a la sentencia. Cambiemos el estado de las cosas", decía su primer tuit.

La estructura de Tsunami Democràtic sería parecida a la que organizó el 1-O y emplea las redes sociales para realizar sus convocatorias: Twitter, Instagram, Facebook y la aplicación de mensajería instantánea Telegram. También dispone de un sitio web en la que informa a sus activistas sobre cuestiones legales, entre otros puntos, y una aplicación para celulares donde se dan a conocer las futuras acciones y medidas de protesta.

Los partidos políticos catalanes JxCat, ERC y la CUP dieron su aval al movimiento, así como las entidades Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural y los Comitès de Defensa de la República (CDR). Es decir, que cuenta con el respaldo de instituciones influyentes.

Pese a su capacidad de organización, alta preparación, ramificación e influencia nadie sabe quien se encuentra detrás de esta plataforma. No tiene líderes ni voceros puesto que el movimiento nació de forma anónima y espontánea. Algunos medios españoles apuntan a que es posible que los que manejan los hilos de las acciones de Tsunami Democràtic no se conozcan entre ellos.

Terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democràtic, dijo el ministro de Interior español

Ante la acción en el aeropuerto del Prat, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advirtió que podría tener consecuencias al señalar que “el derecho a manifestación no es un derecho sin límites”. En ese sentido, el funcionario español remarcó que “la convocatoria de ayer no se comunicó”, como corresponde cuando se convoca cualquier manifestación, concentración o huelga, y alertó que “bloquear un aeropuerto no es cortar una carretera”.

Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseveró que el Gobierno inició un proceso para dar con los líderes de la plataforma. "Por supuesto que hay investigaciones, tenemos unos servicios de inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democràtic", sostuvo.

Una de las principales sospechas es que los organizadores de esta plataforma son los miembros del propio Gobierno catalán. Es que un día antes de la creación de este movimiento, el 31 de agosto, tuvo lugar en Ginebra (Suiza) un encuentro del ex presidente y ahora fugado Carles Puigdemont con el actual mandatario Quim Torra. De la reunión participaron también la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, la número dos de ERC Marta Rovira (ambas también fugadas de la Justicia) y otros representantes de la CUP y de la ANC.

Contexto. La elevación de la tensión entre el Gobierno autonómico y el central se da un mes antes de que se realicen las nuevas elecciones generales en España. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, se vio forzado en febrero de este año a convocar a los comicios cuando no contó con el apoyo parlamentario necesario para aprobar la Ley del presupuesto.

El pasado 28 de abril el PSOE de Sánchez fue la fuerza más votada pero no le alcanzó para formar Gobierno. Después de varias idas y venidas con el partido Podemos de Pablo Iglesias, finalmente no se llegó a ningún acuerdo y se volvieron a convocar elecciones para el domingo 10 de noviembre de 2019, en la que los analistas estiman que la cuestión catalana volverá a tener un peso importante en la decisión del electorado.

