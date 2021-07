Chile está a un paso de aprobar el matrimonio igualitario y la adopción en parejas del mismo sexo

Luego de cuatro años de debate, el Senado de Chile aprobó este 21 de julio la ley de matrimonio igualitario y la de adopción por parte de personas del mismo. Ahora resta que en la Cámara de Diputados se complete la última etapa para que finalmente las parejas del mismo sexo logren acceder a los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

"Queremos avanzar a un país que se juegue con otros valores, que avance en justicia y en erradicar toda forma de discriminación", dijo la presidenta de la Cámara Alta, la senadora de la Democracia Cristiana y posible candidata presidencial, Yasna Provoste.

Urgido por el clamor social, Sebastián Piñera pidió que la ley se trate con carácter de urgencia.

"Con mucha emoción saludar a quienes han sido promotores no sólo de la lucha, han sufrido en carne propia, han sido ejemplo y testimonio vivo de una sociedad que no quería ver lo que históricamente debíamos reparar", recalcó la senadora chilena Loreto Carvajal. Una frase que representa el sentir de quienes votaron a favor de esta ley. El marcador parlamentario fue de 28 senadores a favor; 14 en contra, y ninguna abstención.

Para sorpresa de su propio partido y quizá urgido por los cambios que viene impulsando la sociedad chilena, fue Sebastián Piñera quien en junio último dijo que iba pedir la tramitación del matrimonio igualitario en el Congreso chileno con carácter de urgente.

De hecho en enero de 2020, el Senado ya había decidido aprobar la idea de legislar este proyecto, pero no avanzó en su articulación por la feroz oposición de los partidos conservadores que integran la coalición que encabeza Piñera. Por impulsar esta ley con carácter de urgente varios dirigentes de la coalición oficialista acusaron de traición a Sebastiá Piñera. El argumento para esa crítica interna: que el asunto no estaba en la agenda de gobierno y no había sido consultado previamente con los partidos del bloque.

Cabe recordar que fue Michelle Bachelet quien, en su segundo mandato (2014-2018), hizo esta propuesta que era una demanda del colectivo LGTBIQ. Lo que sigue es, que en las próximas semanas, la Cámara de Diputados revise lo aprobado este miércoles en Senadores. De aprobarse esta ley, Chile pasaría a ser el octavo país de América Latina en permitir el casamiento entre personas del mismo sexo. En ese grupo ya están Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos.

