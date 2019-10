Chile despertó: Piñera espera apagar la crisis con medidas sociales

La crisis social no encuentra solución en Chile. Este martes 22 de octubre, miles de chilenos salieron nuevamente a las calles para protestar, en la quinta jornada de manifestaciones que iniciaron la semana pasada por el aumento de la tarifa del metro y que se extendió a otras demandas sociales. Por esta situación, el presidente Sebastián Piñera estaría evaluando una serie de medidas sociales para paliar la crisis que vive el país, que está bajo vigilancia militar y el cuarto toque de queda.

Al canto de "Oh, oh, oh, Chile despertó, Chile despertó" y al ritmo de cacerolazos, los jóvenes se congregaron hoy al frente al palacio de La Moneda, en Santiago, cuando líderes de algunos partidos políticos, incluidos de oposición, se reunieron con Piñera en busca de un acuerdo social que permita acabar con las protestas. Estuvieron alli referentes de la Democracia Cristiana, del Partido Radical y del Partido por la Democracia.

En ese marco, el ministro del Interior Andrés Chadwick sostuvo que el mandatario chileno hablará "muy próximamente" al país para comunicar una paquete de medidas con el foco en lo social, para lograr "el avance de la normalización del país y de la vida de cada familia", como así también para "resolver los problemas de la gente", según consignó el medio Biobio.

Preguntas y respuestas para comprender la crisis chilena

Las protestas en Chile estallaron el viernes, cuando se anunció una subida del precio del pasaje del metro, pero muy rápidamente las manifestaciones derivaron en un furioso estallido social que denuncia la desigualdad social, las bajas pensiones o el difícil acceso a la educación y la salud.

Hasta el momento, los enfrentamientos entre manifestantes y los agentes ya dejaron 15 muertos, entre los que hay cuatro que perdieron la vida por armas de fuego disparadas por las fuerzas de seguridad que resguardan el país. Los restantes 11 fallecidos fueron en incendios o accidentes, en medio de los saqueos que afectaron comercios y depósitos en distintos puntos de la región Metropolitana.

Según dijo el funcionario del gabinete de Piñera, las medidas sociales que se anunciarán apuntan a un trabajo “urgente” para lo que “la gente requiere y necesita para aliviar su diario vivir”. “El Presidente ha sabido escucharlos y ha trabajado para poder hacer una propuesta que permita avanzar en ello”, declaró a la prensa desde el Palacio de La Moneda.

Chile despertó: por qué los estudiantes y las redes son la génesis de las protestas

Dada la gravedad de la crisis en que se encuentra el país, además, se habló en los últimos días que posibles cambios en el Gabinete del gobierno, y se apuntó contra los ministros de Economía, Hacienda, Transporte y al propio Chadwick, quien está a cargo de la seguridad de Chile y es uno de los hombres de confianza del mandatario. “Es una decisión del Presidente”, dijo al respecto el funcionario, por lo que no se descarta que haya novedades en ese sentido.

A.G./ C. P.