China dice que el laboratorio de Wuhan "merece el Nobel de Medicina"

El gobierno de China defendió al Instituto de Virología de Wuhan, ubicado en el centro de las sospechas sobre el origen del Covid-19, afirmando que su equipo merece el Nobel de Medicina, en lugar de continuas acusaciones de haber causado el desastre sanitario global.

"El equipo de Wuhan debería recibir el premio Nobel de Medicina gracias a la investigación sobre el nuevo coronavirus, más que ser culpado", dijo el vocero del ministerio de Exteriores Zhao Lijian en lo que constituye una nueva defensa del régimen chino hacia ese centro de investigaciones.

"El primer descubrimiento de la secuencia del genoma del nuevo coronavirus de parte de científicos chinos no significa que Wuhan sea la fuente del nuevo coronavirus, y no se puede deducir tampoco que el virus haya sido producido por científicos chinos", dijo Zhao.

Recobra fuerza la hipótesis de que el coronavirus salió de un laboratorio de Wuchan

Las declaraciones de Zhao llegaron después de que, en una entrevista con el New York Times, la viróloga Shi Zhengli, conocida como la "Bat Woman" o "Mujer Murciélago", que dirige el laboratorio, se refiriera a las especulaciones contra su laboratorio de Wuhan y la ausencia de responsabilidad.

"¿Cómo diablos voy a ofrecer pruebas de algo de lo que no hay pruebas?", dijo la doctora Shi Zhengli al New York Times. "No sé cómo el mundo ha llegado a esto, vertiendo constantemente suciedad sobre una científica inocente", dijo al periódico estadounidense.

Shi Zhengli es una experta en coronavirus de murciélagos, y algunos científicos han dicho que podría haber estado dirigiendo los llamados experimentos de "ganancia de función" en los que los científicos aumentan la fuerza de un virus para estudiar mejor sus efectos en los huéspedes.

Facebook deja de censurar la teoría de que el Covid-19 surgió de un laboratorio

Según el New York Times, en 2017 Shi y sus colegas del laboratorio de Wuhan publicaron un informe sobre un experimento "en el que crearon nuevos coronavirus de murciélago híbridos mezclando y combinando partes de varios existentes -incluyendo al menos uno que era casi transmisible a los humanos- para estudiar su capacidad de infectar y replicarse en células humanas."

Shi dijo que sus experimentos difieren de los de ganancia de función, ya que no buscaban hacer un virus más peligroso. En su lugar, intentaban comprender cómo el virus podría saltar entre especies. "Mi laboratorio nunca ha llevado a cabo ni ha cooperado en la realización de experimentos de ganancia de función que aumenten la virulencia de los virus", aseguró.

La "mujer murciélago" de Wuhan defendió a su laboratorio por el origen del Covid

¿El Covid-19 se fugó del laboratorio de Wuhan?

Desde hace varias semanas, está recobrando fuerza la tesis según la cual un virus natural -extraído de un murciélago por ejemplo- se habría podido filtrar de un laboratorio. Aunque es muy difícil de comprobar y no hay nuevos indicios, ha habido llamados para investigar más en este sentido. El informe de la OMS y los científicos chinos consideró esta hipótesis "extremadamente improbable" pero el director de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó nuevas pesquisas.

A mediados de mayo, una quincena de expertos pidieron, en una carta abierta publicada en la revista Science, investigar la hipótesis del laboratorio. Para el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, se "debe continuar la investigación", porque aunque "muchos de entre nosotros piensen que es más probable que se trate de un hecho natural (...) no tenemos una respuesta al 100%".

A día de hoy, no existen pruebas que demuestren esta conjetura pero "mientras no se encuentre el huésped intermediario, esta hipótesis (...) no se puede descartar", estimó a finales de 2020 el virólogo Etienne Decroly del CNRS. "No hay un elemento factual nuevo que haga decantar la balanza en una dirección o en otra", insiste Olivier Schwartz, aunque recuerda que la transmisión "natural" es la "más plausible".