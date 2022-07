"El misterio de Somerton": 70 años después, resolvieron el caso policial más famoso de Australia

El 1 de diciembre de 1948 en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, no fue un día más en Australia. Tendido en la arena de espaldas, vistiendo un traje fino y zapatos recién lustrados, yacía el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba identificación y cuyo caso derivó en el crimen sin resolver más famoso de ese país, el cual parece haber llegado a una respuesta más de 70 años después.

"El hombre de Somerton", tal como se lo bautizó, fue encontrado con una "nota codificada" en su bolsillo, tenía un cigarrillo sin encender sobre su pecho y un libro de poemas persa entre sus pertenencias. Todos estos condimentos captaron la atención de la prensa internacional en un momento de fuertes tensiones de la Guerra Fría, y dieron rienda suelta a la aparición de múltiples teorías conspirativas.

La autopsia posterior confirmó que el hombre falleció por envenenamiento.

Ahora, el investigador de la Universidad de Adelaide, Derek Abbott, confirmó quién era esta persona, la edad que tenía al momento de su muerte y a qué se dedicaba. El profesor conoció la historia a mediados de la década de los '90 y le despertó tanto interés que puso todos sus esfuerzos desde entonces para resolver la causa mediante la exhumación del cuerpo.

Abbott trabajó junto a la reconocida investigadora y genealogista estadounidense Colleen Fitzpatrick. Ambos usaron el cabello de un molde de yeso hecho por la policía en la década de 1940 y pudieron construir un perfil de ADN. Así llegaron a la conclusión de que el "Sr. Somerton" fue en realidad Carl 'Charles' Webb, un ingeniero eléctrico y fabricante de 43 años de Footscray, Melbourne.

El misterio de Somerton: desde un espía hasta la víctima mortal de una ex

Según los informes de la época, el hombre estaba en perfectas condiciones físicas. Tenía 1.80 metros de estatura, ojos color castaño claro, cabello rubio y ligeramente grisáceo, hombros anchos, cintura estrecha, manos y uñas sin señales de trabajo manual, con el primero y quinto dedo de los pies de forma triangular, como los de un bailarín o agricultor.

Ese día de diciembre que fue encontrado hacía mucho calor. Sin embargo, llevaba un suéter y una chaqueta gris de estilo europeo. No usaba sombrero, poco común para la época. No tenía cicatrices y no contaba con ningún documento que acreditara su identidad, lo que llevó a la policía a creer que se trataba de un suicidio.

El "hombre de Somerton", considerado uno de los misterios más grandes de Australia.

Cuando buscaron en sus bolsillos hallaron un pasaje de autobús usado desde la mencionada ciudad hacia Henley Beach. La estación de micros estaba unos mil metros de donde fue encontrado. También llevaba un peine, un paquete de chicles frutales y otro de cigarrillos marca Army Club, que en realidad contenía cigarrillos Kensitas.

Fueron dos personas que estaban en esa playa quienes dieron con el cuerpo, mientras que otros testigos señalaron que ya lo habían visto la noche anterior en ese lugar. Dentro de uno de los bolsillos de su pantalón había un pedacito de papel enrollado con las palabras "Tamam Shud".​ El texto significa literalmente "terminado" o "finalizado", y se encuentra en la última página del libro Rubaiyat de Omar Khayyam.

Uno de los detectives del caso, argumentando que el poema hace referencia a que "hay que disfrutar la vida al máximo porque desconocemos que nos depare el futuro", reiteró la sospecha de que el hombre había tomado veneno “con intención suicida”. El libro además tenía escrito en su interior un número telefónico y una especie de código formado por varias cifras. El primero fue rastreado y una mujer que vivía cerca de Adelaida, negó conocer al hombre, mientras que el código jamás fue resuelto.

Así nació la teoría de que el difunto había estado involucrado en inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y se especuló que era un espía soviético envenenado por enemigos. En tanto, también surgió con fuerza la teoría de que el "Sr. Somerton" había sido asesinado por una ex amante, situaciones que nunca llegaron a confirmarse.

"El caso merece tener una respuesta definitiva"

Después de construir el árbol genealógico de alrededor de 4 mil personas, Abbott y Fitzpatrick lograron un gran avance: comparar con éxito el ADN del cabello con muestras de parientes lejanos de Carl Webb. Sobre sus registros, se descubrió que el hombre nació en 1905 en Melbourne y era el menor de seis hermanos.

El profesor dijo que también encontraron un vínculo entre Webb y el nombre 'T.Keane', que estaba impreso en la corbata que tenía cuando lo hallaron en la playa. "Resulta que Carl Webb tenía un cuñado llamado Thomas Keane, que vivía a solo 20 minutos en coche de él en Victoria. Estas prendas de vestir eran herencias de su cuñado".

Modelo del pedazo de papel encontrado en uno de los bolsillos del muerto.

Sobre los motivos por los cuales estaba en Adelaida, el investigador contó a ABC News: "Se había separado de su esposa y ella se había mudado al sur de Australia, por lo que posiblemente había venido a buscarla". Ahora, Abbott espera que las autoridades confirmen su trabajo para permitir una mayor investigación sobre la vida del ingeniero fallecido hace 74 años.

"El hombre de Somerton no era nada más que una curiosidad o un misterio. Es el padre, el hijo, quizás el abuelo, el tío o el hermano de alguien, y por eso estamos haciendo esto. Hay personas que sabemos que viven en esta ciudad y creen que pueden estar relacionadas. Ellos merecen tener una respuesta definitiva”, sentenció el especialista.

