Comenzó la tregua de cuatro días y Hamas liberó a los primeros rehenes israelíes, mujeres y niños

Varios rehenes israelíes y extranjeros, capturados en suelo israelí por milicianos de Hamas el 7 de octubre, durante los ataques terroristas, y llevados a la Franja de Gaza, fueron liberados ayer en el marco de un acuerdo entre Israel y el grupo palestino, que también incluye la entrada en vigor de una tregua y la liberación de presos en cárceles israelíes.

Una fuente de los servicios de seguridad israelí confirmó que “trece rehenes israelíes” habían sido liberados y que, según el ejército, ya se encontraban en Israel.

Entre las liberadas hay cuatro niños y seis mujeres, según una lista oficial israelí. Los rehenes “se han sometido a exámenes médicos iniciales en territorio israelí”, señaló un comunicado castrense.

Fuentes cercanas a Hamas indicaron que los cautivos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza, antes de su traslado a Egipto.

En paralelo, y al margen del acuerdo inicial, Tailandia anunció que varios tailandeses fueron también liberados. El acuerdo sellado el miércoles con ayuda del emirato estableció una tregua de cuatro días prolongables y el intercambio de cincuenta rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Un total de 24 rehenes (trece israelíes, diez tailandeses y un filipino) fueron entregados ayer por Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, mientras que Israel liberó a 39 mujeres y menores de sus prisiones, dijo la cancillería qatarí.

La cifra fue confirmada por el Club de Prisioneros Palestinos, una ONG que defiende a los encarcelados palestinos.

Según el CICR, deben ser trasladados a Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. La tregua y la liberación de rehenes se produce tras 49 días de una guerra que se desencadenó el 7 de octubre. Ese día, los milicianos de Hamas mataron a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240 personas en el sur de Israel. Atacaron varios kibbutzim, donde asesinaron a familias enteras, e irrumpieron en una fiesta que se celebraba cerca de la frontera. Decenas de videos en las redes sociales documentan cómo mataron a sangre fría a decenas de jóvenes que trataban de escapar. El Estado hebreo bombardea desde entonces la Franja de Gaza, gobernada por Hamas desde 2007. El grupo islamista afirma que los ataques aéreos ya han causado la muerte de 14.854 personas, entre ellos 6.150 niños. “Estamos decididos a traer de vuelta a todos nuestros rehenes”, sentenció el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, tras la liberación de las trece personas.

“La guerra no ha terminado”. La tregua entre Israel y Hamas en Gaza entró en vigor ayer y constituye el primer signo de distensión tras semanas de guerra. Al amanecer, miles de personas que habían huido a zonas cercanas a la frontera hacia Egipto se prepararon para volver a casa. El ejército israelí había advertido que no permitiría que los desplazados regresaran a la zona norte de la Franja, que aún considera “zona de guerra”, por alojar varias posiciones de combate de Hamas, ubicadas en medio de estructuras civiles, como escuelas, hospitales o mezquitas, pero funcionarios palestinos afirmaron a la población que se podía regresar, lo que provocó violentos enfrentamientos con las tropas. En el cielo, los aviones israelíes lanzaron folletos de advertencia: “La guerra no ha terminado. Volver al norte está prohibido y es muy peligroso”.

En el sur de Israel, quince minutos después del inicio de la tregua, las sirenas de alerta antiaérea se activaron en varias localidades cercanas a la frontera con Gaza, dijo el ejército sin dar más detalles.

Hamas anunció “un cese completo de las actividades militares” por cuatro días, en ese lapso cincuenta rehenes serán liberados. Por cada uno de ellos, “tres presos palestinos” serán excarcelados, indicó.

“Increíblemente difícil”. Maayan Zin supo el jueves que sus dos hijas no formaban parte de los rehenes que fueron liberados hoy. “Es increíblemente difícil para mí”, dijo en la red social X, aunque se mostró “aliviada por las otras familias”. Israel dio una lista de trescientos palestinos (33 mujeres y 267 menores de 19 años) que pueden ser excarcelados. Entre ellos hay 49 miembros de Hamas. La comunidad internacional celebró el acuerdo y confía en que sea un primer paso hacia un alto el fuego duradero. Pero el gobierno y el ejército israelí dijeron que “continuarán” los combates para “eliminar” a Hamas una vez culmine la tregua. “Tomar el control del norte de la Franja de Gaza es la primera etapa de una larga guerra y nos preparamos para las siguientes fases”, dijo el portavoz del ejército Daniel Hagari.

El embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour, declaró que la tregua “no puede ser solamente una pausa” y pidió usar este respiro para impedir la reanudación de los combates en Gaza.

Las hostilidades persistieron hasta el último momento. Dos horas antes del inicio de la tregua, un responsable del gobierno de Hamas dijo que soldados israelíes “realizaron un asalto al Hospital Indonesio” en Gaza, donde hay unos doscientos pacientes. Los bombardeos devastaron el territorio palestino y han desplazado a 1,7 de sus 2,4 millones de habitantes, según la ONU, que denuncia una grave crisis humanitaria. La población está sometida desde el 9 de octubre a un “asedio total” por parte de Israel, que ha cortado los suministros de comida, agua, electricidad o medicinas.

La tregua debe permitir la entrada de “un mayor número de convoyes humanitarios y de ayuda, incluido combustible”, según Qatar. Ayer, 137 camiones con ayuda humanitaria fueron descargados en el punto de recepción de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) el primer día de tregua, dijo la oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) este viernes. De los camiones enviados desde Nitzana al paso fronterizo de Rafah, en la frontera con Egipto, “137 camiones de mercancías fueron descargados por el punto de recepción de Unrwa en Gaza”, asegura OCHA en un comunicado, en el que informa que se trata del mayor “convoy humanitario recibido desde el 7 de octubre” en la Franja. Un grupo de ONG internacionales aseguraron que las ayudas que ingresen durante la tregua serán “insuficientes” para llevar la ayuda necesaria y reclamaron un verdadero cese del fuego.

La guerra toca también la frontera norte de Israel, donde en las últimas semanas se registraron intercambios de disparos de manera casi diaria entre el ejército israelí y el movimiento libanés Hezbolá, aliado de Hamás.