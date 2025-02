Días después de haber pedido ayuda para terminar de leer su homilía, el Papa Francisco volvió a pedir este miércoles 12 de febrero a un sacerdote que lo asista para finalizar su audiencia semanal en el Vaticano. El pontífice logró pronunciar solo algunas líneas antes de delegar la actividad al verse aún afectado por una bronquitis, que volvió a generar especulaciones acerca de su estado de salud y agitar versiones de la preparación de un "pre cónclave".

"Déjenme pedirle al padre que continúe leyendo porque aún no puedo con mi bronquitis. Espero que la próxima vez pueda", expresó el Santo Padre, de 88 años, poco después de haber iniciado el mensaje, tarea que continuó don Pierluigi Giroli, miembro de la Secretaría de Estado y secretario del Vaticano.

De todas formas, Francisco retomó la palabra al final de la audiencia para saludar a los peregrinos italianos y pedir nuevamente que "callen las armas y se escuche el grito de paz", pero su salud fue un tema que alarmó a sus allegados y a los presentes.

Aunque fuentes oficiales indican que no escalaría a grados mayores, el domingo pasado el Sumo Pontífice debió detener su homilía durante la misa del Jubileo de las Fuerzas Armadas en la Plaza de San Pedro por "dificultades para respirar". En aquel momento, también delegó la lectura después de hablar brevemente con los asistentes: “Ahora me disculpo y pido al maestro que continúe la lectura por la dificultad que tengo en la respiración".

El Vaticano había anunciado a principios de mes que Jorge Bergoglio celebraría sus audiencias del 6 y 7 de febrero en su casa para recuperarse de la bronquitis, un problema que acarrea desde su juventud ya que a los 21 años le extirparon una parte del pulmón derecho debido a una fuerte neumonía. En 2023, este problema le fue tratado con antibióticos.

"Amigos míos que lo han visto en los últimos días me han dicho que no lo ven nada bien", comentó el periodista Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre, como parte de una de las versiones que sobrevuelan por el Vaticano. "Ya hay olor a pre cónclave", deslizó para hacer referencia al hecho de que la bronquitis del Papa se habría agravado. Hasta el momento, no se emitió un comunicado oficial sobre su evolución médica.

Más allá de las especulaciones, existe preocupación por su estado de salud hace meses, ya que el máximo pontífice sufrió episodios de fatiga y afecciones respiratorias en varias oportunidades. El miércoles de la semana pasada, tampoco leyó su catequesis durante la audiencia general en el aula Pablo VI debido a un “fuerte resfriado”, según informó la Santa Sede.

Los problemas de salud de Francisco en los últimos meses

Así como hace algunos años se agitaba el "fantasma de la dimisión" debido a los inconvenientes médicos que llevaron a Bergoglio a suspender o postergar distintos viajes, por ejemplo a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, hoy en día se toman estas señales por la cancelación de algunas misas.

En enero último, Francisco sufrió una caída en su residencia que le provocó una lesión en el antebrazo derecho, aunque sin fracturas, por lo que debió llevar un cabestrillo. A principios de diciembre de 2024, se golpeó la zona de la mandíbula contra su mesa de luz, lo que le causó un visible hematoma en el rostro, y desde la Santa Sede aclararon que no necesitó atención médica para continuar con su agenda de actividades.

Además de los problemas respiratorios, el Papa utiliza un bastón y silla de ruedas para trasladarse debido a afecciones en las rodillas y en la cadera. En marzo de 2023, estuvo hospitalizado tres días en el Policlínico Gemelli de Roma por una infección respiratoria, y también tuvo otros inconvenientes como inflamación del colon y una operación de hernia.

En 2022, durante una entrevista con el medio ABC, Francisco reveló que ya firmó su carta de renuncia al inicio de su papado en caso de que se viera incapacitado de cumplir sus deberes por problemas de salud o un accidente. "Ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarcisio Bertone. Lo firmé y dije, ‘si sufriera una discapacidad por razones médicas o lo que sea, aquí está mi renuncia'", contó en aquella ocasión.

