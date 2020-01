Irán atacó con misiles base militares en Irak utilizadas por tropas de EEUU

Irán lanzó en la madrugada del miércoles un ataque con decenas de misiles contra dos bases militares situadas en Irak y utilizadas por tropas estadounidenses.

Nueve cohetes hicieron impacto en la base aérea de Ain al Asad, situada en el desértico oeste de Irak y el mayor de los complejos militares iraquíes donde se ubican las tropas extranjeras, y la base de Erbil, norte del país.

El ataque se produjo en tres oleadas justo después de la medianoche con "más de una docena" de misiles, confirmó el Pentágono.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán asumió la responsabilidad por el ataque cuando la televisión estatal informó sobre el lanzamiento de los misiles. El comunicado de la guardia iraní también dijo que el ataque fue a la misma hora que fue asesinado el general Solemaini, a la 1:20 AM.

"Esta mañana, valientes combatientes de la Fuerza Aérea del IRGC lanzaron la exitosa Operación Mártir Soleimani, con el código 'Oh Zahra' al disparar decenas de misiles tierra-tierra sobre la base de las fuerzas terroristas e invasoras de EE.UU.", reza el comunicado.

Además, la organización armada aseveró que los aliados de Estados Unidos en la región serán atacados si se emprende alguna acción agresiva desde su territorio, advirtiendo particularmente a Kuwait, Baréin, Arabia Saudita, Jordania e Israel.

La Casa Blanca, en alerta

La Casa Blanca confirmó que el presidente, Donald Trump, está al tanto de los reportes del ataque y una de sus voceras dijo que está "monitoreando la situación" y consultando a su equipo de seguridad nacional. El ataque hace subir el precio del petróleo e impacta en las en el precio de las acciones en el mundo.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

El presidente Trump, previo al ataque, había amenazado en Twitter con bombardear 52 puntos en Irán que ya tenían estudiados si ese país se animaba a vengar la muerte del general asesinado.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

"We warn all allied countries of the US that if attacks are launched from bases in their countries on Iran, they will be a target of military retaliation."#AlAssadBase #Iraq — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) January 7, 2020

