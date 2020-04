Coronavirus: una mujer de 90 años pidió que su respirador se lo den a enfermos jóvenes y falleció

La historia de Suzanne Hoylaerts, una mujer de 90 años oriunda de Bélgica, recorre el mundo en medio de la pandemia del coronavirus. Es que al ser internada y ser diagnosticada con la enfermedad, pidió no usar un respirador artificial y que se destine a alguien más joven que pueda necesitarlo.

Suzanne vivía en el pueblo belga de Binkom, ubicado a 40 kilómetros de Bruselas. El pasado 20 de marzo fue al médico, acompañada por su hija Judith, porque sentía que le faltaba el aire y había perdido el apetito. Fue internada, le diagnosticaron neumonía, y los estudios de coronavirus dieron positivo, por lo que fue aislada de su familia.

Según publicó el diario de Bélgica Het Laatste Nieuws, al enterarse de que tenía el virus y ante la dificultad respiratoria, ella pidió a los médicos que no utilizaran un respirador artificial para ayudarla. "No quiero usar respiración artificial. Guardala para los pacientes más jóvenes, yo ya he tenido una buena vida", pidió la mujer.

Coronavirus: murió el abuelo del joven que se saltó la cuarentena por una fiesta

Dos días después, el 22 de marzo, Suzanne falleció. Su hija Judith contó que pese a que vivía sola, había acatado las medidas de aislamiento “muy en serio” y que estaba tomando las precauciones necesarias.

Desde que su madre dio positivo por coronavirus y fue aislada, Judith no volvió a verla ni pudo acompañarla antes de su muerte. "No debes llorar, hiciste todo lo que pudiste", cuenta que le dijo Suzanne la última vez que la vio. "No puedo despedirme de ella y ni siquiera tengo la oportunidad de asistir a su funeral", relató la mujer.

Ella y sus hermanos se sorprendieron con la forma en que la noticia se conoció alrededor del mundo. En medio del dolor, dice que su madre siempre ayudó como pudo. "Siempre estaba lista para ayudar a los demás y desaparecer en el fondo. Aún así, es genial recibir tantas declaraciones de apoyo en estos tiempos difíciles", explicó Judith.

España registra 864 nuevas muertes por coronavirus y eleva su cifra máxima diaria

Suzanne es una de las tantas víctimas fatales de la pandemia, que en Europa tiene a países como Italia, y España en situaciones críticas. De acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud con fecha del 1 de abril, en Bélgica se reportan actualmente 12775 casos de infectados, 705 víctimas fatales y 1696 casos de pacientes recuperados.

En las redes sociales, muchos lamentaron la muerte de Suzanne y la calificaron de “heroina” por ser solidaria en un momento de salud tan crítico que afecta a todo el mundo.

Belgian woman, Suzanne Hoylaerts, aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."

Not all #Heroes wear caps!! pic.twitter.com/XURpYsGrIR