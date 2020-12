Covid: en menos de 24 horas, EEUU superó cifras de muertos del Día D o el 11S

Estados Unidos superó los 3.000 fallecimientos por coronavirus en un día, superando las cifras de muertos del Día D o del 11 de septiembre de 2001. La trágica cifra fue alcanzada justo cuando el país está a punto de aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech conta Covid-19.

Unas 2.500 personas murieron el primer día de la Invasión a Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, mientras 2.977 fallecieron el día de los ataques terroristas a Nueva York y Washington en 2001.

Estados Unidos registró 3.124 fallecimientos el miércoles, la cifra más alta hasta la fecha para un sólo día, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, alcanzándose un total de 290.000 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. El país cuenta, además, con 15 millones de casos confirmados.

Este jueves, un comité independiente de expertos estadounidenses recomendó conceder una aprobación de emergencia para la vacuna contra el covid-19 del dúo estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech, y permitir que Estados Unidos se convierta en el próximo país en avanzar con la vacunación masiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos recomienda aprobar la vacuna de Pfizer

El comité, convocado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), celebró una votación no vinculante al final del día, y después de eso la institución reguladora determinará si se debe emitir una autorización de emergencia para la vacuna.

Los argumentos a favor parecen ser abrumadores: la vacuna ya obtuvo luz verde en Reino Unido y Canadá y los resultados completos de un enorme ensayo clínico se publicaron el jueves en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos.

La publicación científica estima en un editorial que los resultados confirman un "triunfo" del inmunizante, que presenta 95% de efectividad sin problemas serios de seguridad. "Los resultados del ensayo son lo suficientemente impresionantes como para sostenerse ante cualquier análisis", indica el editorial.

No obstante, se espera que las dos docenas de miembros con derecho a voto del Comité Consultivo sobre Vacunas y Productos Biológicos (VRBPAC) discutan detenidamente algunas interrogantes sobre la vacuna, en un evento transmitido en vivo durante el día. Esto incluye debates espinosos sobre si las personas que recibieron placebo durante el ensayo deberían ser vacunadas, lo que llevaría a cuestionar la necesidad de datos más controlados y el pago a los voluntarios.

Hackearon datos de la vacuna de Pfizer pero no afectará el cronograma para su aprobación

Pronta distribución

Si el panel vota a favor, como se espera, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. "Podríamos tener una autorización de emergencia en pocos días y estar administrando dosis de vacunas a nuestros (habitantes) más vulnerables la próxima semana", dijo el miércoles el secretario de Salud, Alex Azar.

En un ensayo con casi 44.000 personas, hubo dos muertes en el grupo que recibió la vacuna y cuatro en el de placebo, sin evidencia de que se relacionaran con el BNT162b2, el nombre técnico de la sustancia. Los efectos secundarios más comunes fueron reacciones en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza.

Pero el miércoles, Reino Unido informó que dos trabajadores de la salud desarrollaron importantes reacciones alérgicas a la vacuna, luego que el país lanzó su campaña masiva de vacunación el martes. Si el panel de Estados Unidos votara a favor de la vacuna, seguramente recomendaría que las personas con predisposición a las reacciones alérgicas pospongan la vacunación por ahora.

Reino Unido alerta por el uso de la vacuna de Pfizer en pacientes alérgicos

Y, de acuerdo con la FDA, hubo cuatro personas en el grupo que recibió la vacuna que desarrollaron la parálisis de Bell, una condición de parálisis facial que suele ser temporal. Ninguna de las personas en el grupo del placebo desarrolló este padecimiento.

La FDA ha sido elogiada por su diligencia y transparencia, lo que ha ayudado a restaurar su reputación, que se vio afectada al principio de la pandemia por la percepción de que el presidente Donald Trump se había apoyado en ella para emitir autorizaciones apuradas y cuestionables. Esto incluye a la hidroxicloroquina como tratamiento del covid-19, que posteriormente fue revocado.

