Cuatro muertos y cientos de afectados por el fuerte temporal de lluvia y viento en Chile

Según el reporte del gobierno chileno, hasta este sábado se contabilizaron cuatro muertes y 516 heridos por un temporal de intensas lluvias, marejadas y vientos que afecta a 10 de las 16 regiones del país.

El temporal, que empezó durante la tarde del miércoles, y según la previsión de la Dirección Meteorológica se extenderá hasta el martes, ha dejado 800 personas evacuadas, 1.181 aisladas y un desaparecido en la región del Maule.

El gobierno informó que 5.600 viviendas resultaron destruidas, 291 presentan daño mayor y 5.319 daño menor, mientras otras continúan siendo evaluadas.

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La Dirección Meteorológica, por su parte, mantiene vigente una Alerta Meteorológica para la región de Coquimbo y la provincia del Huasco, donde se esperan precipitaciones de entre 40 y 50 milímetros diarios hasta el martes.

“Los vientos que se anuncian para la zona costera son altos. Las marejadas van a ser, al parecer, importantes. El llamado que hacen las distintas autoridades regionales es a que la ciudadanía no se desplace a la zona cordillerana ni a la zona costera”, indicó el presidente José Antonio Kast, quien enfrenta su primera emergencia climática desde que asumió en marzo pasado.

Fenómenos superpuestos. Especialistas afirman que el temporal es producto de una combinación de dos eventos. Por un lado, El Niño que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador, se calientan más de lo normal durante varios meses y generan sistemas frontales intensos, con fuertes vientos y lluvias constantes en un breve período de tiempo.

Por el otro, el fenómeno de Río Atmosférico, que opera como una “autopista” de vapor de agua que viaja por el océano Pacífico. Este se clasifica en una escala de 1 a 5 según la humedad que transporta y su potencial impacto, y este evento llegó en categoría 4-5, la más alta.

Meteotsunami. La región del Bío Bío, fue afectada por un fenómeno de lluvias intensas y marejadas que según expertos se conoce como meteotsunami que destruyó viviendas en la ciudad de Penco.

A diferencia de un tsunami tradicional, este evento climático se produce cuando hay cambios bruscos en la presión atmosférica que generan perturbación sobre la superficie del océano y eleva el nivel del mar dando origen a olas más grandes de lo común.

El gobierno, activó un artículo de la Ley de Presupuesto que permite destinar hasta un 2% del total para atender necesidades derivadas de emergencias.

El presidente Kast, detalló que el mecanismo de distribución de los fondos se repartirá “en coordinación” con los gobiernos regionales según las necesidades de cada uno.

Autoridades chilenas afirman que este podría ser el episodio de lluvias más intenso de julio desde que existen mediciones en el país.