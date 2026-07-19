16 militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra

Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció en combate en Jordania tras varios ataques con misiles y drones de Irán, que este sábado bombardeó infraestructuras civiles en el Golfo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se “defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones”.

“El 17 de julio, dos militares estadounidenses murieron en combate en Jordania, mientras el Centcom y sus fuerzas aliadas defendían el territorio jordano de ataques con misiles balísticos y drones iraníes. Además, un militar se encuentra desaparecido en combate”, informó el Centcom en una publicación en redes sociales.

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Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que retomaron las hostilidades el 7 de julio.

Además, el comunicado afirmó que “cuatro militares estadounidenses fueron evacuados a hospitales jordanos para recibir atención médica. Posteriormente fueron dados de alta. El resto del personal que fue evaluado por lesiones leves se ha reincorporado al servicio”.

El viernes, un asesor del líder supremo iraní amenazó con entrar en una “fase de ofensiva total” si los ataques estadounidenses continuaban más allá de “dos o tres días”.

En este contexto, Irán golpeó infraestructuras civiles en Kuwait por segundo día consecutivo.

Desde la reanudación de las hostilidades hace más de una semana y el fin del acuerdo marco del 17 de junio, su ejército había apuntado principalmente contra bases estadounidenses.