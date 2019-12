Denunció a la Policía que sus hijos se suicidaron: ahora la acusan de doble homicidio

Una mujer denunció que sus hijos de 8 y 4 años se quitaron la vida en su casa, pero ahora la Policía cree que en realidad fue ella quien los mató. El caso ocurrió en Pennsylvania, Estados Unidos a finales de septiembre de 2019 y ahora ésta madre fue llevada a juicio.

Todo comenzó el 23 de septiembre cuando efectivos policiales respondieron un llamado de emergencias y acudieron a una casa. Allí encontraron una escena escalofriante: un nene de 8 años y su hermana de 4 estaban colgados del cuello de una viga de soporte. Si bien lograron rescatarlos y llevarlos a un hospital, los médicos no pudieron salvarlos y murieron a los pocos días.

La mamá de los pequeños, identificada como Lisa Snyder, aseguró que sus hijos se suicidaron. Sin embargo, la investigación del caso terminó apuntando contra ella como la responsable del hecho. La mujer relató ante las autoridades que su hijo fue intimidado en la escuela y le había manifestado la intención quitarse la vida, y mencionó —siempre según su versión— que no quería morir solo.

En el juicio que se realizó por el caso la mujer volvió a repetir esto delante de los magistrados, pero nadie le creyó. Los investigadores no encontraron evidencia de que el niño fuera intimado por sus compañeros. Por ello, se decidió detener a Snyder, de 36 años y acusarla de haber asesinado a los chicos, de nombre Conner y Brinley. Ahora afronta cargos dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de poner en peligro el bienestar de los niños, dos cargos de asesinato en tercer grado, manipulación/fabricación de evidencia física, crueldad hacia los animales y relaciones sexuales con un animal.

El fiscal de distrito del condado de Berks, John Adams, manifestó en una conferencia de prensa el lunes 2 de diciembre que Snyder aún afirma que los pequeños se suicidaron. "No sé si hay alguna explicación para su comportamiento. No creo que pueda pararme aquí ni que nadie pueda explicar la horrible pérdida de la vida de dos niños inocentes", detalló el funcionario judicial según consignó la CNN. Ahora la mujer está detenida sin fianza en la prisión del condado de Berks.

investigación. Snyder y sus hijos vivían en Albany Township, a unos 120 kilómetros al noroeste de Filadelfia. En su declaración aseguró que los demás niños de se burlaban de su hijo varón porque estaba gordo. "Me decía que odiaba la escuela, todos los días me decía que no quería hablar de la escuela", indicó. Asimismo reveló que semanas antes del hecho tuvo una conversación con él donde lo alentó a que le contara si le pasaba algo malo. "Me dijo cuando estábamos hablando, ya me habría matado pero tengo miedo de irme solo", sostuvo.

La madre también contó que el día del hecho su hijo tomó dos sillas del comedor junto con la correa del perro, y le pidió a su hermana que fuera a jugar con él. Mientras esto ocurría, la mujer —de acuerdo con su relato— se dedicó a guardar ropa, jugó un rato con el perro de la familia y hasta se fumó un cigarrillo. Cuando bajó por las escaleras a preguntarle a sus hijos qué querían para la cena fue que se topó con los cuerpos que colgaban de una viga. En ese momento, primero quiso sacarlos de allí pero como no pudo, subió y llamó al 911 para pedir ayuda.

Las autoridades de la escuela a donde acudía el menor aseguraron que éste nunca mencionó que tenía pensamientos suicidas o que era acosado por algún compañero. En un video de la mañana del día que ocurrió el hecho se puede ver al chico bajar del autobús escolar sin ningún signo de angustia.

Al revisar los antecedentes de la mujer se comprobó que tiene otro hijo de 17 años que no vive con ella. También se tomó testimonio a un testigo que precisó que ella le confesó que atravesaba un estado de depresión y que no podía levantarse de la cama.

En los días previos a la muerte de sus hijos, la cuenta de correo de Snyder -la cual fue investigada- mostró varias búsquedas en línea que despertaron el interés de los investigadores. En un caso se halló que puso la leyenda: "monóxido de carbono en un automóvil en cuánto tiempo se muere". Esto, sumado al relato de diferentes testigos, llevaron a los jueces a considerarla culpable.

F.D.S./F.F.