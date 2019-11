Masacraron a una familia mormona en México y mataron a sus seis hijos

El crimen de una familia conmociona a México. Tres mujeres y seis niños, pertenecientes a una comunidad mormona estadounidense asentada en el norte de ese país desde hace más de un siglo, murieron el lunes 4 de noviembre tras haber sido víctimas de una emboscada. Ahora investigan el motivo del ataque.

Julián LeBarón, uno de los líderes del grupo religioso, había denunciado la existencia en la zona de grupos criminales. "Mi prima Rhonita iba por su esposo al aeropuerto en Phoenix (Estados Unidos). Los emboscaron, le dispararon a la camioneta y los quemaron a ella y a sus cuatro niños. Fue una masacre", detalló según consignó la agencia internacional AFP.

El activista aseguró que sus familiares localizaron la camioneta en el lugar del ataque prácticamente calcinada y con los cuerpos de la mujer y los cuatro menores. Los atacantes secuestraron además dos camionetas que eran conducidas cada una por mujeres que llevaban consigo a menores de edad para sumar entre 8 y 9 nueve niños.

LeBarón confirmó que éstos vehículos fueron encontrados con las mujeres que los conducían muertas por heridas de bala, además de dos menores, un niño y una niña, también fallecidos. Entre cinco y seis menores más consiguieron llegar caminando a su casa, aunque uno de ellos tenía una herida de bala. Al caer la noche, miembros de la comunidad mormona acompañados de policías y militares trataban de localizar a otra menor que habría corrido al bosque para esconderse.

LeBarón detalló que en el sitio donde se produjo el ataque es una "zona de guerra" donde actúan cárteles de las drogas y todo tipo de "matones". Pudo ser un "fuego cruzado o un error, no sabemos cuál es la causa", añadió el activista, aunque reconoció que la comunidad había sido blanco recientemente de amenazas.

Por su parte, César Augusto Peniche, fiscal de Chihuahua, señaló: "La información ha sido confusa en cuanto al saldo de víctimas" debido al difícil terreno de la zona donde ocurrieron los hechos y que las autoridades retoman por ahora el recuento realizado por LeBarón. La zona donde se registró el ataque es una brecha cercana a un área montañosa y boscosa, donde la comunicación también se dificulta.

En redes sociales usuarios que se identifican como miembros de esta comunidad compartieron imágenes de las víctimas y pidieron rezar por las mujeres y sus pequeños. Según medios mexicanos, los mormones solicitaron la ayuda de la embajada de Estados Unidos, ya que la mayoría de la comunidad tendría la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.

Si bien fallecieron 9 personas, hubo 5 que lograron salvarse. Uno de ellos es uno de los niños que caminó cerca de seis horas para pedir ayuda. El chico de 13 años logró poner a salvo a algunos de sus hermanos al ponerlos en una zona de arbustos y luego recorrió 22 kilómetros hasta llegar a la población de La Mora a pedir auxilio.

Un milagro en medio de la tragedia. Al producirse el ataque, una de las adultas identificada como Christina Marie, salvó de modo heroico a una de sus hijas al colocarla en el piso de la camioneta y dejarla fuera del alcance de los disparos. Si bien la beba de 7 meses logró salvarse y ser rescatada, no corrió la misma suerte la mujer.

Los LeBarón son parte de una comunidad de mormones acogida por México a finales del siglo XIX tras ser perseguidos en Estados Unidos por su tradiciones, en especial la poligamia. Con el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico, estas comunidades se vieron afectadas. Por ello uno de sus miembros, llamado Benjamín LeBarón -hermano de Julián- se convirtió en un activista al formar la organización SOS Chihuahua que denunciaba grupos criminales.

Pero su activismo le costó caro, dado que fue asesinado por un comando armado junto con su cuñado en julio de 2009 tras encabezar manifestaciones por el secuestro de su hermano de 16 años que fue finalmente liberado.

El mensaje de Trump. Al conocer la noticia, el presidente norteamericano Donald Trump pidió a México a lanzar una guerra conjunta contra los carteles de la droga, a los que responsabilizó del ataque a la familia mormona.

"Si México necesita o pide ayuda para librarse de estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse para hacer el trabajo de una forma limpia y efectiva", tuiteó el mandatario y de este modo apuntó al poder de estas organizaciones, que controlan parte del área fronteriza entre los dos países, "a veces necesitamos un ejército para vencer a un ejército".

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these.....

"Es hora de que México, con la ayuda de Estados Unidos, declare la guerra contra los carteles de la droga y los elimine de la faz de la Tierra", agregó. La Casa Blanca informó más tarde que el jefe de Estado habló del "creciente comportamiento violento" de los grupos criminales que operan en la zona fronteriza con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!