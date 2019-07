Después del "asalto" a Área 51, planean invadir el Lago Ness para buscar a su monstruo

Más de 60.000 personas mostraron interés en participar en un evento convocado a través de Facebook para acudir el 21 de septiembre al Lago Ness, en Escocia, para comprobar la existencia de Nessie, el legendario 'monstruo' que, dicen, habita esas aguas. La convocatoria surge luego del fallido cita que se organizó por la misma red social para "invadir" el Área 51 en Nevada, Estados Unidos, donde se buscaba corroborar la existencia de aliens dentro de una zona perteneciente a la Fuerza Aérea.

Este nuevo encuentro, llamado 'Nessie no puede esconderse de todos nosotros', ya cuenta con 21.000 personas confirmadas y otras 43.000 que se mostraron interesadas en asistir. Si bien esto no quiere decir que esa masa de gente se presente allí, desde el organismo The Royal National Lifeboat Institution (RNLI), alertaron acerca de lo que pueden encontrarse quienes acudan al mítico lago en buscar de la criatura. En ese sentido minimizan la presencia del presunto monstruo y advierten que la hipotermia y ahogamientos son por lo que verdaderamente deben preocuparse quienes se acerquen allí en la fecha pautada, o en cualquier otra.

El evento para ir a 'conocer' a Nessie cuenta con más de 60.000 interesados. FOTO: Captura de pantalla

Gemma McDonald, portavoz del RNLI, minimizó el asunto y aseguró en declaraciones a la CNN: "Realmente no hay necesidad de 'asaltar' al Lago Ness, dado que está abierto al público las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año".

El Lago Ness es uno de los espejos de agua más grandes y profundos de las Islas Británicas. Además, de tener muy bajas temperaturas las olas alcanzan una altura considerada, algo que hace que cualquier cazador de monstruos sin preparación pueda sufrir de un cuadro de hipotermia.

El Lago Ness en Escocia es visitado cada año por un importante número de turistas. FOTO: Cedoc Perfil

"Nuestro equipo conoce el lugar increíblemente bien, pero nunca se sentirían complacidos al respecto y se dirían a sí mismos que el verdadero monstruo del lago es el shock de agua fría" señaló con ironía la mujer, al tiempo que ejemplificó: "El Lago Ness parece un poco menos peligroso que 'invadir' el Área 51, pero aquí tenemos nuestros propios problemas: uno de ellos es la profundidad del lago, otro, la temperatura del agua que suele estar a unos seis grados de media durante todo el año".

En ese marco, la autoridad explicó: "Las olas son generadas por el viento en lugar de las mareas, por lo que se comportan de manera diferente a lo que los visitantes pueden esperar. Su agua dulce es menos flotante que la sal, lo que significa que se requiere más esfuerzo para flotar o nadar”. Ahora, si estas advertencias sirven para disuadir a los fanáticos de las conspiraciones en su empeño por encontrar a Nessie, eso sólo se sabrá cuando se acerque la fecha de la convocatoria.

La imagen del presunto monstruo fue difundida hace 85 años. Foto: Cedoc

En ese sentido desde el organismo reconocieron que no cuentan con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para proteger la zona ante un posible aluvión de gente y por eso han pedido a los interesados en esta búsqueda que se abstengan de seguir la iniciativa, simplemente porque no pueden garantizar su seguridad: no cuentan con efectivos suficientes para hacerlo en caso de ser necesario un rescate.

Mientras que algunos dedicaron mucho tiempo de su vida a investigar la criatura mítica, otros sin embargo decidieron desplegar su arte en las redes sociales y comenzaron a publicar los clásicos memes.

