El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su cruzada ideológica contra políticas progresistas o "woke", en función de las ideas conservadoras del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos Grande de nuevo). Recientemente ordenó el desmantelamiento de políticas de diversidad en empresas y organismos gubernamentales, una medida se suma a otras aplicadas a universidades y las Fuerzas Armadas.

La batalla por la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) parece estar tomando un giro polémico en el contexto del segundo mandato del magnate republicano. La influencia del ala conservadora del gobierno, en tanto, no se limita a lo discursivo sino que permeó al sector empresarial estadounidense.

Esta medida forma parte de una estrategia anti progresista, destinada a desmantelar las políticas que promueven la diversidad en distintos estamentos sociales. Sin embargo, puertas adentro de la primera potencia global muchos se preguntan si Trump efectivamente está ganando la "batalla cultural" que propone, y qué significa esta imposición en las empresas de renombre, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

La excusa de Trump: la "discriminación" de las políticas "woke"

Desde sus primeros días en la Casa Blanca, Trump fue un firme opositor de las políticas que calificaba como "woke", un término que él y sus seguidores utilizan para criticar los esfuerzos en favor de la inclusión y la diversidad. En 2020, Trump firmó un decreto que prohibía los programas DEI en las agencias gubernamentales, argumentando que estos promovían "ideas divisivas".

Posteriormente, extendió este ataque a las empresas privadas, calificando estas políticas como "discriminatorias" y sugiriendo que aquellas compañías que las mantuvieran podrían enfrentarse a consecuencias legales.

A lo largo de su presidencia, Trump utilizó una retórica incendiaria para pintar a los defensores de la diversidad como enemigos del "trabajador común", culpándolos de promover una agenda que supuestamente favorecía a las minorías en detrimento de los hombres blancos de mediana edad, que son la base de su electorado que lo catapultó a la presidencia en noviembre de 2024.

Meta y Google, entre las que se acoplan a los designios de Trump

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la influencia de Trump en las decisiones corporativas no ha sido completamente determinante, como sugieren los recientes movimientos en algunas de las empresas más grandes del mundo.

Algunas empresas, como Meta (Facebook), Google (Alphabet), Ford y Starbucks, comenzaron a reducir o incluso a abandonar sus programas de DEI. A nivel global, las compañías europeas que hacen negocios con EEUU también han sido presionadas a reconsiderar su compromiso con la diversidad. Volkswagen y Telekom en Alemania, por ejemplo, recortaron sus iniciativas de diversidad en EEUU y SAP incluso eliminó la cuota femenina en sus filas.

Más allá de las empresas que se acoplaron a los designios de Trump, un estudio realizado en Alemania muestra una tendencia contraria. Según el informe, publicado por DW, el 90% de las empresas encuestadas por la Carta de la Diversidad continúan apoyando sus programas de inclusión. A nivel mundial, aunque algunas empresas, como la cadena británica Lush, han adoptado una postura más combativa en defensa de la DEI, muchas otras siguen comprometidas con la diversidad, a pesar de la presión.

En Estados Unidos, gigantes como Apple, Microsoft y Costco siguen apostando por una cultura empresarial inclusiva. Apple, en particular, mantiene en su página web un lema claro: "Porque no todos somos iguales. Y eso sigue siendo una de nuestras mayores fortalezas". A pesar de la creciente controversia, estas empresas insisten en que su compromiso con la diversidad no está en juego.

¿La diversidad se está diluyendo en nombre de la "pertenencia"?

Uno de los cambios más visibles en el enfoque de las grandes corporaciones fue la sustitución de términos como "diversidad" o "equidad" por otros conceptos como "pertenencia" o "inclusión". Según un informe del Financial Times, desde la elección de Trump en 2016, el 90% de las empresas del índice S&P 500 han disminuido las referencias explícitas a DEI en sus informes anuales, reemplazándolas por una retórica menos polarizante.

No obstante, Cawa Younosi, director de la Iniciativa Carta de la Diversidad en Alemania, asegura que la mayoría de las empresas estadounidenses no han abandonado por completo sus esfuerzos en materia de diversidad. Según Younosi, el 75% de las empresas siguen comprometidas con la inclusión, aunque de manera más discreta y menos explícita, para evitar el escrutinio de los detractores de las políticas "woke".

Por otro lado, una cuestión clave que se plantea es si las empresas pueden seguir siendo diversas e inclusivas sin recurrir a programas formales de DEI. En el caso de SAP, por ejemplo, aunque la empresa abandonó su cuota femenina, el CEO Christian Klein ha afirmado que la diversidad sigue siendo una prioridad dentro de la compañía, especialmente en áreas como la inclusión de personas con discapacidad.

Este es un punto importante: ¿pueden las empresas ser inclusivas sin seguir los programas tradicionales de DEI? La respuesta parece ser que sí, aunque muchos expertos señalan que estos esfuerzos no siempre se traducen en cambios estructurales reales sin políticas claras y medidas específicas. Sin los programas DEI, las empresas podrían caer en una falsa sensación de inclusión, sin abordar las disparidades sistémicas que existen en sus lugares de trabajo.

El fenómeno "anti-woke" en el ejército

La retórica "anti-woke" de Trump no se limitó a las empresas. Su discurso también caló hondo en el ámbito militar. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de West Point, Trump criticó las iniciativas que promovían la integración y la diversidad dentro del ejército, afirmando que había "liberado" a las tropas de entrenamientos "divisivos". Su visión de un ejército "unido" se ha centrado en la eliminación de cualquier política que considerara de naturaleza divisiva, como las iniciativas a favor de los derechos de las personas transgénero en las fuerzas armadas.

Este enfoque se ha extendido a su apoyo a políticas "anti-woke" en diversas ramas del gobierno y la sociedad, donde la lucha por la "liberación" de las empresas y el ejército de lo que Trump denomina "ideología progresista" ha encontrado un amplio eco entre sus seguidores.

