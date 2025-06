Donald Trump sugiere que es posible "un cambio de régimen" en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este domingo que "un cambio de régimen" en Irán es posible pese a que varios funcionarios de su administración insistieron en que los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes no tenían ese objetivo.

"No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!", publicó Trump en su plataforma Truth Social jugango con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce el movimiento ultraconservador estadounidense "Haz a Estados Unidos grande otra vez".